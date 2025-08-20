Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp: xuất hiện một trang Facebook giả mạo, lợi dụng chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cảnh báo trang Facebook giả mạo chương trình ủng hộ Cuba.

Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức với chủ đề 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba. Chương trình tiếp nhận được tiến hành từ ngày 13/8/2025 kết thúc ngày 16/10/2025.

“Tính đến 12 giờ trưa ngày 16/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã nhận được gần 250 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sâu sắc giữa hai dân tộc.”

Lợi dụng lòng tốt của cộng đồng, trang Facebook có tên: Triệu Bước Chân Hữu Nghị đã cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc thông tin để kêu gọi quyên góp qua một đường link không chính thống. Trang này thậm chí còn tung tin giả về một giải đi bộ, chạy bộ để vận động tiền ủng hộ. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: "không hề phối hợp tổ chức bất kỳ sự kiện nào tương tự".

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần ghi nhớ:

– Không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản, đường link, số điện thoại không được công bố chính thức.

– Chỉ tin tưởng vào các kênh chính thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:

- Website: redcross.org.vn - Fanpage facebook.com/redcross.org.vn - Và tài khoản ngân hàng duy nhất tiếp nhận ủng hộ: • Tên tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM • Ngân hàng Quân đội (MB) • Số tài khoản:2022 • Nội dung chuyển khoản:CUBA

Nếu phát hiện các trang, tài khoản, đường link lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chiến dịch 65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba là một hoạt động nhân đạo ý nghĩa, góp phần khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Hãy cùng nhau ủng hộ một cách đúng đắn và cảnh giác trước mọi hành vi trục lợi”.

Theo Báo Nhân Dân