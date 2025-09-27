Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian gần đây, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối ANTT, vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Nhóm đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 20 vụ với trên 150 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên tụ tập gây rối ANTT. Trong đó, đáng lo ngại là tình trạng lợi dụng đêm tối, các đối tượng tụ tập điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Những nhóm này thường mang theo vũ khí để “giải quyết mâu thuẫn”, gây mất an toàn giao thông và ANTT. Nhiều nhóm kéo nhau từ địa bàn này sang địa bàn khác gây rối, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Điển hình, tối 30/8/2025, nhóm thanh niên gồm 15 đối tượng ở các phường: Nghi Sơn, Đào Duy Từ và Tĩnh Gia chuẩn bị hung khí và hẹn nhau đi Sầm Sơn chơi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên này đi đến đoạn đường ven biển thuộc tổ dân phố 4 Đại Hùng, phường Nam Sầm Sơn thì gặp và gây sự với nhóm gồm 3 thanh niên trên địa bàn phường. Thấy nhóm thanh niên ở nơi khác đến cố tình khiêu khích nên nhóm thanh niên ở phường Nam Sầm Sơn đã tham gia đuổi đánh nhau trên đường Duyên Hải. Hậu quả khiến 1 thanh niên bị thương, 1 xe máy bị hư hỏng.

Tương tự, khoảng 22 giờ, ngày 6/7/2025, nhóm thanh niên gồm 17 đối tượng ở các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Thắng Lợi đã mang theo hung khí, như dao, ná cao su bắn đạn bi, đinh 3, gậy sắt và điều khiển 8 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi... trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En. Sau đó, các đối tượng này đuổi theo và dùng đá ném, dùng dao chém... gây thương tích cho 2 người đi đường.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 2/7/2025, tại tuyến đường ven biển Hải Hòa thuộc tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia có hai nhóm thanh, thiếu niên gồm 17 đối tượng phát sinh mâu thuẫn với nhau. Nhóm thứ nhất gồm 7 đối tượng do Lê Văn Hiếu, sinh năm 2009, trú tại phường Tĩnh Gia cầm đầu. Nhóm thứ hai gồm 10 đối tượng do Mai Xuân Thảo, sinh năm 2007, trú tại phường Hải Lĩnh cầm đầu. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, hai nhóm đối tượng trên đã lùa đuổi, chèn ép xe nhau trên đường. Một số đối tượng còn về nhà lấy kiếm để đánh nhau, hậu quả làm 4 đối tượng bị thương...

Qua các vụ việc trên cho thấy, thanh, thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi. Về nguyên nhân, chủ yếu xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân hoặc bột phát. Trong khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Để ngăn chặn tội phạm gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh, thiếu niên hư hỏng. Đồng thời, chủ động tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra Nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT. Cùng với đó, các lực lượng công an thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh, thanh, thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động thanh, thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, Công an tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng tăng cường công tác tuần tra bảo đảm ANTT ở địa bàn để trấn áp, xử lý mạnh các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương