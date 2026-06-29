Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 19 xã

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực Thanh Hóa và một số tỉnh, thành khác.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa và Sơn La.

Theo các bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong những giờ qua, khu vực tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và TP Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa, dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Riêng khu vực tỉnh Thanh Hóa, có 19 xã được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới, gồm: Thắng Lộc, Thanh Quân, Xuân Chinh; Bá Thước, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Luận Thành, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tân Thành, Thanh Phong, Trung Lý, Trung Sơn, Vạn Xuân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Xem chi tiết bản tin cảnh báo: Khu vực Thanh Hóa, Sơn La, Đồng Nai; Khu vực Nghệ An, Lâm Đồng.

NM