Cảnh báo mưa lớn cục bộ, dông lốc tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa phát tin cảnh báo, trong vài giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các vùng mây đối lưu từ tỉnh Phú Thọ và Ninh Bình đang tiếp tục di chuyển về phía Thanh Hóa.

Dự báo từ thời điểm hiện tại đến vài giờ tới, các vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to, kèm dông, sét và gió mạnh tại nhiều địa phương, sau đó lan sang các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh.

Một số xã, phường sẽ có mưa to đến rất to: Công Chính, Đào Duy Từ, Định Hòa, Đồng Lương, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Đồng Tiến, Giao An, Hà Long, Hạc Thành, Hàm Rồng, Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Hoằng Lộc, Hoằng Phú, Hoằng Sơn, Hoằng Tiến, Hồ Vương, Kiên Thọ, Kim Tân, Lam Sơn, Linh Sơn, Lương Sơn, Lưu Vệ, Minh Sơn, Nam Sầm Sơn, Nga An, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nguyệt Viên, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Phú, Quảng Yên, Quý Lộc, Quý Lương, Sầm Sơn, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thắng Lộc, Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Trung, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Tiên Trang, Tống Sơn, Triệu Lộc, Trúc Lâm, Trường Văn, Văn Nho, Vân Du, Vĩnh Lộc, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Trường và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

LP