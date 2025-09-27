Cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27/9 đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đề phòng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc các khu vực trên.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có dao động và ở dưới mức báo động 1; mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở trên mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 27/9 đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 5-9m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), tại hạ lưu sông Chu, tại hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Hồng-Thái Bình ở dưới báo động 1.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục dao động theo vận hành của thủy điện thượng lưu và ở mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

LP