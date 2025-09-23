Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn tại Thanh Hóa

Đêm qua và sáng sớm nay (23/9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Ảnh: nchmf

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/9 đến 03 giờ ngày 23/9 có nơi trên 90mm như: Xà Dề Phìn (Lai Châu) 114.2mm; Lùng Vai (Lào Cai) 96.6mm; Hiền Chung (Thanh Hóa) 127mm; Thôn 9-Ia Tơi (Quảng Ngãi) 98.4mm; Krông Na (Đắk Lắk) 94.6mm,...

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới:

Khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa: sáng và đêm 23/9 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Thanh Hóa, đặc biệt tại các xã/phường: Cẩm Thủy, Kiên Thọ, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Thường Xuân, Vạn Xuân, Yên Nhân

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

LP