Canada hướng tới trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU

Hội nghị thượng đỉnh Canada - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 21 vừa kết thúc tại thành phố Montreal (Canada), với việc hai bên công bố thành lập “Liên minh vì tương lai” nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa đang hướng tới trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU.

Theo tuyên bố chung được công bố ngày 30/10, Canada và EU đã khởi động “Liên minh vì tương lai”, hướng tới thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực gồm thương mại và phối hợp quy định; công nghệ số, nghiên cứu và truyền thông; nguyên liệu thô thiết yếu và năng lượng; dịch vụ và thị trường tài chính; an ninh và năng lực ứng phó; giao lưu nhân dân.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết liên minh mới là hình thức hợp tác giữa các quốc gia, nhằm phát huy những thế mạnh chiến lược của Canada, EU và các nước có cùng định hướng để giải quyết những vấn đề chung. Theo thông cáo, khuôn khổ hợp tác này được kỳ vọng mang lại nhiều lựa chọn hơn, giảm chi phí cho các gia đình, mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm cơ hội để giới trẻ sinh sống, làm việc và học tập tại Canada hoặc EU.

Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Thủ tướng Mark Carney cho biết hai bên đang hướng tới thiết lập quan hệ đối tác sâu rộng nhất có thể, nhưng chưa tiến tới tư cách thành viên đầy đủ, theo đó Canada có thể trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU.

Ông Carney cho biết trong những tháng tới, hai bên sẽ xác định nội dung, quy mô và phạm vi của hình thức thành viên này. Tuyên bố chung cũng nêu rõ Canada và EU đang phối hợp xây dựng khái niệm về một mối quan hệ “liên kết ngày càng chặt chẽ” giữa hai bên, với mục tiêu hoàn tất vào Hội nghị thượng đỉnh Canada - EU năm 2027, song không bao gồm tư cách thành viên đầy đủ của EU.

Trong khuôn khổ hội nghị lần này, Canada và EU đã công bố hơn 20 sáng kiến mới, đồng thời thông báo hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại số Canada - EU. Đây là hiệp định đầu tiên của Canada dành riêng cho lĩnh vực thương mại số, nhằm giảm các rào cản trong giao dịch trực tuyến và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số.

Bích Hồng