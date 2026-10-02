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Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách từ nhiều địa phương nối nhau về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tạo nên không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại vùng đất lịch sử. 

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách từ nhiều địa phương nối nhau về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tạo nên không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại vùng đất lịch sử.

Video: Du khách về dự Lễ hội Lam Kinh 2026.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Ngày 2/10, Lễ hội Lam Kinh 2026 bước vào ngày chính lễ với các nghi thức truyền thống và chương trình nghệ thuật tại sân rồng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong không gian cổ kính, dòng người nối nhau về dự hội, tham quan di tích.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Những nhóm du khách trong trang phục truyền thống, những gia đình đưa con trẻ về tham quan, tìm hiểu lịch sử tạo nên bức tranh sinh động trong ngày chính lễ.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ 1 đến 3/10/2026, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Trong không gian linh thiêng của vùng đất Lam Sơn lịch sử, ngày chính lễ mở đầu bằng các nghi thức truyền thống như dâng hương, rước kiệu, trình tấu chúc văn, đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật tái hiện những giá trị văn hóa gắn với thời kỳ hậu Lê.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Các tuyến đường trong khu di tích liên tục đón những đoàn khách tìm về. Có những người đã nhiều lần đến Lam Kinh vào dịp lễ hội, cũng có những du khách lần đầu đặt chân tới vùng đất từng ghi dấu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Mỗi người mang theo một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự háo hức khi được hòa mình vào một không gian văn hóa đặc biệt, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Trong ngày chính lễ, các địa điểm di tích trở thành điểm dừng chân của đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, tham quan và tìm hiểu lịch sử.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Giữa không gian linh thiêng của đất trời Lam Kinh, mỗi nghi lễ được thực hành là một lần truyền thống được nhắc nhớ. Mỗi bước chân tìm về là một lần câu chuyện lịch sử được tiếp nối.

Hàng vạn du khách về Lam Kinh dự chính hội

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 vì thế không chỉ là dịp tưởng nhớ các bậc tiền nhân, mà còn là cầu nối đưa những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn đến gần hơn với cộng đồng, để di sản tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

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Từ khóa:

#Du khách #Lam Kinh #Vào không gian #Khu di tích #Địa phương #Nhộn nhịp #Không khí #Gia đình #Vùng đất #quốc gia đặc biệt

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