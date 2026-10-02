Rõ quy trình, rõ trách nhiệm

Những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã đạt nhiều kết quả tích cực, song thẳng thắn nhìn nhận thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trước yêu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung rà soát, thống kê TTHC và quy trình nghiệp vụ chuyên môn theo nguyên tắc “6 rõ” để xây dựng Bộ quy trình chung của tỉnh phục vụ kiểm đếm và đánh giá kết quả thực hiện của từng cơ quan, đơn vị.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Từ thực tiễn triển khai, một số hạn chế trong cải cách TTHC đã được chỉ rõ: Nhiều thủ tục mới chỉ quy định tổng thời gian giải quyết, chưa cụ thể hóa thành quy trình chi tiết gắn với từng vị trí việc làm; nhiều quy trình nội bộ xây dựng theo từng cơ quan, đơn vị, chưa bảo đảm tính liên thông, xuyên suốt. Các nhiệm vụ liên ngành như giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư... chưa được tích hợp, kết nối thành quy trình thống nhất. Việc công khai quy trình còn hạn chế, gây khó khăn trong theo dõi, giám sát, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân khi hồ sơ chậm.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quý Lộc hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Để mỗi công việc đều rõ trình tự, trách nhiệm và có thể theo dõi, kiểm đếm trong suốt quá trình xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 15636/UBND-THĐT, ngày 30/7/2026 về rà soát, chuẩn hóa, quy trình hóa TTHC, quy trình nghiệp vụ chuyên môn theo nguyên tắc “6 rõ” và xây dựng Bộ quy trình chung của tỉnh phục vụ kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã rà soát toàn bộ TTHC và nhiệm vụ chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở cấp tỉnh, cấp xã để xây dựng, hoàn thiện từng quy trình.

Cấp xã thực hiện rà soát các nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết để xây dựng quy trình đối với nhiệm vụ chuyên môn chưa có quy trình hoặc quy trình chưa đạt nguyên tắc “1 xuyên suốt - 6 rõ”.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã chủ động thiết lập các quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; đồng thời phối hợp và đề nghị các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh hoặc phân quyền quản trị cho Trung tâm để chủ động điều chỉnh quy trình điện tử trên hệ thống giải quyết TTHC tập trung của các bộ, ngành.

Cùng với đó, Trung tâm PVHCC tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và đồng hành cùng với các ban, sở, ngành, đơn vị trong rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, qua đó từng bước chuẩn hóa quy trình, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Lê Thị Bích Nguyệt cho biết: Thực hiện Công văn số 15636/UBND-THĐT của Chủ tịch UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị đã đổi mới quy trình làm việc theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo đó, hồ sơ sau khi tiếp nhận tại bộ phận một cửa sẽ chuyển trực tiếp đến chuyên viên phụ trách để xử lý. Sau khi có kết quả giải quyết sẽ báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo cơ quan trước khi trình người có thẩm quyền ký các văn bản.

"Cách làm này giúp cắt giảm các khâu trung gian, giảm thời gian chờ xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Công tác phối hợp, xin ý kiến giữa các đơn vị cũng được thực hiện trực tiếp trên hệ thống, thay cho việc gửi văn bản như trước đây, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc”, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh đánh giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị có số lượng quy trình được xây dựng lớn với 562 quy trình.

Sau 2 tháng thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 15 quyết định về chuẩn hóa quy trình của các sở, ngành, đơn vị, với 3.164 quy trình, gồm: 1.738 quy trình giải quyết TTHC cấp tỉnh; 381 quy trình giải quyết TTHC cấp xã; 981 quy trình chuyên môn, nghiệp vụ cấp tỉnh và 64 quy trình chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã.

Việc chuẩn hóa quy trình không chỉ tạo sự thống nhất trong các bước xử lý công việc, mà còn giúp xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra tiến độ và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Trung giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trong 301 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở NN&MT đã tái cấu trúc được 54 thủ tục đặc thù lĩnh vực đất đai. Để có được kết quả này, Sở đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa triển khai các quy trình theo phương án tái cấu trúc được phê duyệt; đồng thời thành lập Tổ rà soát TTHC để phối hợp với các đơn vị rà soát các quy trình.

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, viên chức thống nhất cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC theo quy trình mới. Hiện nay, 54 thủ tục được tái cấu trúc đều được thực hiện trực tuyến toàn trình trên môi trường điện tử.

Ông Đào Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT cho biết: “Tái cấu trúc quy trình nhằm giảm thành phần hồ sơ, hạn chế yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, đồng thời giảm các thao tác xử lý thủ công trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Qua đó, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC về đất đai.

Trong thời gian tới, ngoài lĩnh vực đất đai, Sở NN&MT tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, xây dựng quy trình tái cấu trúc đối với các thủ tục còn lại thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản"...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được phường Hạc Thành đẩy mạnh.

Sau 2 tháng thực hiện quyết liệt, việc rà soát, chuẩn hóa quy trình TTHC và quy trình nghiệp vụ chuyên môn đã được hoàn thành.

Để việc chuẩn hóa quy trình TTHC, quy trình nghiệp vụ chuyên môn mang lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thiết lập quy trình điện tử đối với các TTHC đã được phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các phần mềm chuyên ngành.

Sau khi hệ thống quy trình điện tử được chuẩn hóa, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, công khai, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng thống nhất. Trong quá trình thực hiện thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh hoặc thay thế các quy trình không còn phù hợp.

Kết quả thực hiện, thời gian giải quyết, chi phí tiết kiệm cùng những khó khăn, vướng mắc sẽ được tổng hợp, đánh giá để đề xuất điều chỉnh, tiếp tục hoàn thiện quy trình.

Tố Phương