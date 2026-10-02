Nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ

Trong 2 ngày (2-3/10), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đây là nội dung quan trọng thực hiện Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc.

Tại lớp tập huấn, hơn 200 học viên được nghe các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm, truyền đạt các chuyên đề về xây dựng bao bì, nhãn hiệu cho sản phẩm và xây dựng thương hiệu; xây dựng ý tưởng kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trường và bán hàng trên nền tảng số; quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp...

Học viên chia sẻ băn khoăn và được giảng viên giải đáp.

Đây là những nội dung thiết thực giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Lê Hà