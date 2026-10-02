Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (2-3/10), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đây là nội dung quan trọng thực hiện Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ

Trong 2 ngày (2-3/10), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đây là nội dung quan trọng thực hiện Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc.

Tại lớp tập huấn, hơn 200 học viên được nghe các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm, truyền đạt các chuyên đề về xây dựng bao bì, nhãn hiệu cho sản phẩm và xây dựng thương hiệu; xây dựng ý tưởng kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trường và bán hàng trên nền tảng số; quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp...

Nâng cao năng lực xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ

Học viên chia sẻ băn khoăn và được giảng viên giải đáp.

Đây là những nội dung thiết thực giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Lê Hà

Từ khóa:

#Ý tưởng khởi nghiệp #Nâng cao #Dự án #Hội lhpn tỉnh #Năng lực #tập huấn #Hỗ trợ #Phát triển kinh tế #Ý tưởng kinh doanh #Chương trình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đặt hàng tiền triệu, giăng bẫy “mua hộ”

Đặt hàng tiền triệu, giăng bẫy “mua hộ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giả danh cán bộ công an, quân đội hoặc người của cơ quan Nhà nước, các đối tượng đặt hàng số lượng lớn để tạo lòng tin, sau đó nhờ chủ cơ sở mua hàng từ một đầu mối do chúng chỉ định. Đơn hàng chỉ là bước dẫn dụ; khoản tiền đặt cọc cho việc “mua hộ”...
Thanh Hóa phê duyệt xây cầu bê tông thay cầu treo Chiềng

Thanh Hóa phê duyệt xây cầu bê tông thay cầu treo Chiềng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từng là cầu treo gỗ xuống cấp theo thời gian, năm 2025, cầu treo Chiềng, xã Phú Lệ đã được cải tạo thành cầu sắt thép, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, cầu lại chưa đáp ứng tải trọng cho xe tải lưu thông, khiến việc vận chuyển hàng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh