Cán bộ biệt phái lên vùng biên

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với sự tăng cường 15 cán bộ biệt phái lên vùng biên, xã Pù Nhi và xã Mường Lát đã giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân một cách thuận lợi, thông suốt.

Cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại xã Pù Nhi.

Lấp điểm “lõm” cán bộ

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chính quyền địa phương cấp xã khu vực biên giới khi vận hành bộ máy mới, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định điều động 15 cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan cấp tỉnh như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh... về làm việc tại 2 xã biên giới Mường Lát (7 người) và Pù Nhi (8 người), thời gian biệt phái kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ ngày 14/7/2025.

Mường Lát và Pù Nhi là 2 trong số các xã khó khăn nhất của tỉnh với nhiều thành phần dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo cao. Hai xã này dù không thực hiện sắp xếp nhưng cũng không đứng ngoài tiến trình đổi mới. Việc tiếp tục duy trì đơn vị hành chính độc lập là dựa trên những yếu tố đặc thù về địa bàn, dân cư và an ninh biên giới - nhưng việc nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ Nhân dân đang đặt ra những yêu cầu mới. Trong khi, nguồn cán bộ tại 2 xã vẫn còn thiếu; vấn đề an ninh nông thôn, các loại tội phạm diễn biến phức tạp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn... Do đó chủ trương tăng cường, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về xã biên giới là giải pháp thiết thực nhằm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh - quốc phòng và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, miền núi.

Với diện tích gần 66km2, dân số 6.000 người, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; trình độ dân trí không đồng đều... xã Pù Nhi hiện có tổng số 36 cán bộ, công chức, trong đó có 8 cán bộ biệt phái. Các vị trí còn thiếu bao gồm: kế toán, tư pháp, chính sách và cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công. Tình trạng thiếu cán bộ ở xã Pù Nhi đã gây ảnh hưởng lớn tới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nhằm đảm bảo giải quyết hiệu quả các công tác tại địa phương, lãnh đạo xã Pù Nhi luôn đồng hành cùng cán bộ, công chức tăng ca, tranh thủ làm việc ngoài giờ để hoàn thành công việc.

Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường chia sẻ: "Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng với nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức mà mọi công việc được giao đều hoàn thành, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”.

Nhận nhiệm vụ về Pù Nhi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, PGS Đoàn Văn Trường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa xác định, mục tiêu là nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt là tập trung chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, XDNTM, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. “Bản thân tôi đã xác định trước khi nhận công tác tại xã vùng cao sẽ có không ít khó khăn. Nhưng khó khăn đến đâu thì cố gắng khắc phục đến đó, quan trọng là luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường khẳng định.

Đồng chí Trần Ngọc Khải đang công tác tại Ban Quản lý bảo trì, Sở Xây dựng, hiện là tổ trưởng tổ biệt phái công tác tại xã Pù Nhi, chia sẻ: “Ngoài phục vụ mục tiêu chung của tỉnh, đây là dịp để chúng tôi tăng cường tiếp xúc thực tiễn, trải nghiệm công tác cơ sở, từ đó nâng cao năng lực quản lý và hiểu rõ hơn nhu cầu của người dân. Chúng tôi mong rằng các cán bộ khi đến địa phương mới sẽ nỗ lực cống hiến hết mình”.

Thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tại xã Mường Lát, có 7 cán bộ biệt phái đang thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của tỉnh và địa phương, trong đó có 3 cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tận dụng trụ sở cũ huyện Mường Lát trước đây, lãnh đạo xã Mường Lát đầu tư Trung tâm Phục vụ hành chính công một cách bài bản, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến phần mềm hiện đại, đảm bảo cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Đáng chú ý, xã Mường Lát đã tiên phong ứng dụng công nghệ với việc triển khai mã QR để người dân lấy số thứ tự khi giải quyết thủ tục hành chính. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian chờ đợi mà còn mang lại trải nghiệm tiện lợi, minh bạch, góp phần nâng cao hình ảnh của chính quyền trong mắt người dân.

Hiện nay, xã Mường Lát mới chỉ có 22 cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền địa phương. Việc điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ về địa phương góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện vận hành đồng bộ chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Trần Văn Mạnh là cán bộ công tác tại Sở Xây dựng được biệt phái lên xã Mường Lát trong thời gian 6 tháng. Hiện tại anh đang thực hiện chuyên môn tại Phòng Kinh tế, xã Mường Lát. Vượt qua những khó khăn ban đầu về điều kiện đi lại, sinh hoạt, tạm gác lại công việc tại đơn vị cũ, anh Mạnh cùng các đồng chí trong đợt biệt phái lần này được giao những nhiệm vụ đúng với chuyên môn, nghiệp vụ, mong muốn đóng góp sức mình cho mảnh đất nơi biên cương.

Việc đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Xã Mường Lát xác định tinh thần phục vụ Nhân dân là trọng tâm. Ông Trịnh Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Mường Lát, cho biết: Qua hơn 1 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã hoạt động ổn định, giữ vững phương châm phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thống kê từ ngày 1/7 đến ngày 1/8, xã Mường Lát đã tiếp nhận 189 hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ quá hạn.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ những khó khăn nhất định. Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về diện tích, trang thiết bị, quy cách bố trí quầy giao dịch, khu vực chờ, nơi để xe... Hệ thống trang thiết bị, đường truyền internet đôi lúc hoạt động chưa ổn định gây khó khăn trong vận hành. Cổng dịch vụ công quốc gia đang trong quá trình kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu khác của quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nên một số thủ tục hành chính liên thông của lĩnh vực hộ tịch chưa tra cứu được thông tin đã lưu trữ... dẫn đến địa phương mất rất nhiều thời gian cho việc xử lý. Trong khi, đội ngũ cán bộ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công đều là cán bộ được điều động từ các phòng chuyên môn đến để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, dù đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng do thời gian ngắn nên còn lúng túng, bị động trong thao tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Vì thế để phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày, ngoài cán bộ biên chế bố trí tại trung tâm, xã sắp xếp 3 cán bộ biệt phái có kinh nghiệm, kiến thức sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Toàn bộ hồ sơ được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn Nhân dân thực hiện trực tuyến, đã giúp rút ngắn quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính của cán bộ, công chức đã thực hiện tốt, cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp, kết quả 100% người dân đánh giá rất hài lòng.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát quy trình, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn - Tăng Thúy