Cải cách hành chính gắn chuyển đổi số: Hướng đi đột phá ở Trúc Lâm

Đột phá về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được phường Trúc Lâm xác định là một trong hai khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ đầu tiên, với kỳ vọng tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Địa phương đang chủ động khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trúc Lâm hướng dẫn người dân lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính.

Sau 4 tháng đi vào vận hành, tổ chức bộ máy Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trúc Lâm đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, công chức được quán triệt, đào tạo nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong phục vụ người dân và doanh nghiệp với khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”. Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, minh bạch. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị tại trung tâm cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Cùng với triển khai, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau trên trang thông tin điện tử của phường, đài truyền thanh các tổ dân phố, các khẩu hiệu, pano, áp phích tại trung tâm phục vụ hành chính công và các trục đường chính, khu công cộng... đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như chất lượng phục vụ Nhân dân. Mọi thủ tục, từ đất đai, bảo hiểm, đăng ký khai sinh, chứng thực, đến lý lịch tư pháp... đều được xử lý trực tuyến, minh bạch, có thể theo dõi tiến độ và phản hồi trực tiếp qua mạng.

Chị Phạm Thị Huyền Trang, cư trú tại tổ dân phố Khoa Trường chia sẻ trải nghiệm khi thực hiện thủ tục đất đai: “Trước đây, tôi nghĩ làm TTHC đất đai sẽ phải đi lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, khi được cán bộ hướng dẫn qua ứng dụng VNeID, tôi thao tác ngay trên điện thoại, hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng. Đến lần thứ hai, tôi có thể tự nộp hồ sơ ở nhà, chỉ cần lên lấy kết quả theo ngày hẹn, rất tiện lợi và minh bạch”.

Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, đến ngày 10/11 Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 2.588 hồ sơ, trong đó gần 77,5% hồ sơ được giải quyết trước hạn, 99,1% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn, 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử. Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trúc Lâm Lê Thị Duyên cho biết: “Để đạt được kết quả này, phường đã đồng thời triển khai các giải pháp như đào tạo kỹ năng số cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ gắn với thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm; đồng thời, chuẩn hóa quy trình nội bộ, kiểm soát chất lượng giải quyết hồ sơ và tăng cường giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Mọi phản ánh, kiến nghị đều được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch”.

Các tổ công nghệ cộng đồng cũng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích trên môi trường số. Được thành lập tại từng tổ dân phố, các tổ đã huy động đoàn viên, thanh niên, giáo viên, công an cơ sở cùng tham gia hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Không ít người cao tuổi, tiểu thương ở chợ dân sinh giờ đây đã thành thạo cách nộp hồ sơ qua mạng hay quét mã thanh toán.

Đặc biệt, tuổi trẻ phường Trúc Lâm được ví như “hạt nhân chuyển đổi số ở cơ sở”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp giúp người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng VNeID, VssID, ZaloPay, Viettel Money; hướng dẫn thủ tục trực tuyến, hỗ trợ khai báo cư trú, đăng ký hộ tịch, nộp thuế điện tử... Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, đây còn là lực lượng truyền cảm hứng, giúp người dân hiểu và tin vào lợi ích của chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm Nguyễn Văn Sự, trong giai đoạn mới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, gắn với triển khai hiệu quả các mô hình “chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” và “chính quyền điện tử”. Song song với đó, phường tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành và sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối liên thông giữa các bộ phận, khuyến khích doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

"Phường sẽ duy trì khảo sát định kỳ mức độ hài lòng của người dân, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến hiệu quả, tạo động lực đổi mới trong bộ máy hành chính. Cùng với việc hoàn thiện mô hình “chính quyền số - công dân số - xã hội số”, địa phương chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đồng thời đề xuất cấp trên hỗ trợ nguồn lực, hạ tầng công nghệ và kỹ thuật để mở rộng mô hình chuyển đổi số đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp", ông Sự cho biết.

Bài và ảnh: Tùng Lâm