Campuchia và Thái Lan nhất trị lập nhóm điều phối trao đổi thông tin biên giới

Campuchia đã công bố kết quả cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) với Thái Lan. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 16/8 tại Thái Lan, dưới sự đồng chủ trì của Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia - Tướng Uy Hieng, và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi-Trat của Thái Lan Aphichat Sapprasert.

Binh sỹ Thái Lan được triển khai tại tỉnh Surin ngày 25/7/2025, trong bối cảnh xung đột tái diễn tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. (Ảnh: AA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo báo chí của Campuchia cho biết hai bên cam kết thực hiện kết quả cuộc họp đặc biệt giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm 28/7, cũng như cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7/8 tại Malaysia.

Hai bên cũng nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu và đơn vị dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, nỗ lực giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, tránh xung đột.

Hai bên nhấn mạnh động lực tích cực và tinh thần hướng tới tương lai trong việc củng cố quan hệ thông qua các hoạt động này, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa liên lạc ở tất cả các cấp để xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Hai bên nhất trí về nguyên tắc thành lập Nhóm Điều phối (CG) nhằm tăng cường trao đổi thông tin ở tất cả các cấp, bao gồm giữa các chỉ huy, các nhóm công tác liên lạc biên giới, lực lượng thường trực tại khu vực biên giới và các đơn vị tác chiến dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, nhằm giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột. Chi tiết sẽ được thảo luận tại cuộc họp RBC sắp tới.

Tại cuộc họp, Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo, lưu ý rằng tiến độ phụ thuộc vào việc thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn và khôi phục lại tình hình bình thường dọc biên giới.

Do việc phân định biên giới hiện đang được tiến hành, việc rà phá bom mìn có thể được xem xét tại các khu vực đã được phân định hoặc tại các khu vực không tranh chấp, theo thỏa thuận của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC).

Về vấn đề lừa đảo trực tuyến, Campuchia nhấn mạnh rất quan tâm vấn đề này cùng với các loại hình tội phạm xuyên quốc gia khác. Campuchia và Thái Lan đã hợp tác trong việc giải quyết vấn đề lừa đảo trực tuyến, và vấn đề này có thể được thảo luận thêm tại Hội nghị GBC sắp tới.

Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh các hành động có thể vô tình làm gia tăng căng thẳng, bao gồm việc đặt hàng rào thép gai, phá hủy cơ sở hạ tầng hiện có, đặc biệt là các công trình nhà ở dân sự, cũng như phát tán thông tin sai lệch, vì những diễn biến như vậy có nguy cơ làm xói mòn lòng tin và phá hoại những nỗ lực duy trì môi trường ổn định và hòa bình.

Trong nỗ lực đưa tình hình biên giới trở lại bình thường, Campuchia kêu gọi hai bên tìm kiếm mọi biện pháp cần thiết và thiết thực để bình thường hóa quan hệ trên mọi lĩnh vực càng sớm càng tốt.

Điều này sẽ giúp tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, đồng thời giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến đời sống và sinh kế của người dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ triệu tập một cuộc họp RBC khác tại Campuchia trong vòng một tháng sau cuộc họp bất thường này./.

Theo TTXVN