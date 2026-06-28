Cẩm Tân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, xã Cẩm Tân đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Mô hình trồng chanh vàng tại xã Cẩm Tân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cẩm Tân là xã miền núi, nguồn thu nhập chính của người dân dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống cây có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất. Để lựa chọn được những cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, hằng năm, xã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn khoa học - kỹ thuật theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tham quan, học tập các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Tại thôn Phúc Tân, nhờ sự tư vấn và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng chanh vàng. Đây là giống cây có xuất xứ từ Mỹ; khi chín quả có màu vàng tươi, vỏ dày, nhiều tinh dầu, vị chua thanh và không đắng, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của thị trường. Đến nay, toàn thôn có 7 hộ tham gia mô hình trồng cây chanh vàng với tổng diện tích 7ha, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi ha chanh vàng mang lại lợi nhuận cho người nông dân từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

Ông Hoàng Công Toản, thôn Phúc Tân - một trong những hộ dân tiên phong chuyển đổi cây trồng, cho biết: "Năm 2024, được sự tư vấn của cán bộ xã Cẩm Tân tôi đã chuyển hơn 1ha đất trồng cây bưởi sang trồng cây chanh vàng. Đến nay, mô hình này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình tôi với lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, tôi đang mở rộng diện tích canh tác thêm 1ha nữa. Diện tích trồng mới này hiện phát triển rất xanh tốt và dự kiến sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên sau 3 tháng tới".

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã Cẩm Tân chú trọng thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đã huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Theo thống kê của Phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Tân, trên địa bàn xã đã có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, xây dựng và dịch vụ thương mại. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 2.000 lao động. Đáng chú ý, tính từ đầu năm 2026 đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án trên địa bàn xã. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các dự án này dự kiến sẽ tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Ngoài việc đẩy mạnh nông nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, xã Cẩm Tân còn chú trọng công tác xuất khẩu lao động nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn xã đã có hơn 500 lao động làm việc tại nước ngoài, tập trung chủ yếu ở các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc... Nguồn kiều hối gửi về đã giúp nhiều gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, nâng cao đời sống. Đặc biệt, nhiều gia đình đã tận dụng nguồn vốn này để đầu tư phương tiện sản xuất, tạo việc làm ổn định cho bản thân và nhiều lao động địa phương.

Nhờ việc tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn Cẩm Tân có nhiều đổi thay. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã được bê tông hóa. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,56%.

Ông Phạm Đắc Dung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân, cho biết: "Xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, khuyến khích phát triển các trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển".

Bài và ảnh: Xuân Cường