100% cử tri nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Đạo.

Thiếu tướng Trần Tuấn Hùng, Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, lý lịch Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng như quá trình công tác tại cơ quan, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí khẳng định, Đại tướng Nguyễn Tân Cương có lý lịch chính trị trong sạch, rõ ràng; là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập, công tác.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng; trên các cương vị đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, đồng chí luôn đứng vững trên lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân; có bản lĩnh chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến trong tập thể và cấp dưới, gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; luôn xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương có tư duy sắc sảo, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về văn hóa, xã hội, quân sự, quốc phòng, có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội; có sức khỏe tốt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cử tri Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu biểu quyết giới thiệu Đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Đặc biệt, trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương luôn quán triệt và nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đề xuất, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn, giải pháp chiến lược bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cương vị Đại biểu Quốc hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các kỳ họp và phiên họp toàn thể của Quốc hội; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội; luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ đó thu thập và phản ánh trung thực những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với các cử tri Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của bản thân trước cử tri cả nước cũng như cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, sẽ tiếp tục quán triệt và nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đề xuất, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn, giải pháp chiến lược bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cùng với đó, luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

