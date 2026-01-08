Khái quát nội dung mới, bổ sung trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung và phát triển toàn diện tư duy về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, thể hiện bước tiến quan trọng về nhận thức chiến lược, chiều sâu lý luận và phương thức tổ chức thực tiễn trong bối cảnh mới. Nội dung mới nổi bật là việc xác lập cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ và hiện đại, trong đó bảo vệ Tổ quốc được đặt trong chỉnh thể thống nhất với phát triển đất nước, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Dự thảo nhấn mạnh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đề cao sức mạnh con người Việt Nam và “thế trận lòng dân”; bổ sung yếu tố tự chủ về chiến lược; gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đồng thời, dự thảo xác định quyết tâm đẩy sớm hơn quá trình xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; coi trọng giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống của lực lượng vũ trang.

Trên nền tảng đó, dự thảo phát triển tư duy xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại và xác định đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại là trụ cột vật chất - công nghệ của năng lực tự chủ quốc gia. Tổng thể các nội dung mới cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới.

Nghiên cứu, tiếp cận dự thảo văn kiện dưới góc độ khoa học lịch sử và tư duy chiến lược, nhất là nội dung Quan điểm chỉ đạo và mục X: “Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", có thể khái quát 9 vấn đề được bổ sung, phát triển. Đó là:

Một là, xác lập rõ hơn vị trí quốc phòng, an ninh và đối ngoại là lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên, gắn hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Hai là, đề cao sức mạnh con người Việt Nam và “thế trận lòng dân”, coi đây là nền tảng chính trị - xã hội quyết định của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, phát triển tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nhấn mạnh yêu cầu chủ động, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Bốn là, bổ sung cách tiếp cận gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Năm là, lần đầu tiên đưa yếu tố “tự chủ về chiến lược” vào tư duy bảo vệ Tổ quốc, khẳng định yêu cầu giữ vững độc lập, tự chủ trong hoạch định và triển khai đường lối quốc phòng, an ninh.

Sáu là, đẩy sớm hơn và làm rõ hơn chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Bảy là, coi trọng giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chức năng của Quân đội nhân dân và truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Công an nhân dân, làm nền tảng chính trị - tinh thần của lực lượng vũ trang.

Tám là, phát triển tư duy xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, hiện đại hóa đồng bộ tiềm lực, thế trận, cơ chế, chính sách và khoa học - công nghệ quốc phòng.

Chín là, nhấn mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, coi đây là trụ cột vật chất - công nghệ của năng lực tự chủ quốc gia trong bảo vệ Tổ quốc.

9 nội dung mới, bổ sung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện bước phát triển toàn diện, hiện đại và có chiều sâu của tư duy quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, nội lực và ngoại lực, xây dựng và bảo vệ, tạo nền tảng vững chắc để giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo qdnd.vn