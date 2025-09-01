Các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ, Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, các xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hôm nay (1/9), nhiều địa phương tiếp tục huy động lực lượng, thành lập các tổ công tác, phát quà đến người dân nhanh chóng, kịp thời.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo Nghị quyết, tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025. Hình thức tặng quà: • Tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền. • Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả. Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

♦ Tại xã Điền Quang, có 16.521 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Trong đó 182 người nhận quà thông qua tài khoản an sinh xã hội của VNeID.

Hiện tại, công tác trao quà cho Nhân dân tại 30 điểm nhà văn hoá đang được xã triển khai khẩn trương. Dự kiến đến 17h sẽ hoàn tất việc trao quà.

Dự kiến đến 17h ngày 1/9 xã Điền Quang sẽ hoàn tất việc trao quà cho Nhân dân.

♦ Tại xã Xuân Thái, việc phát quà cho Nhân dân đã cơ bản hoàn thành.

Theo rà soát, trên địa bàn xã có 4.386 khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Trước đó, xã Xuân Thái đã thực hiện tổng rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn; đồng thời thành lập 10 tổ công tác để trực tiếp trao tiền cho người dân.

Người dân trên địa bàn xã Xuân Thái đã nhận quà Tết Độc lập.

♦ Tại xã Như Thanh, theo rà soát có 25.284 nhân khẩu được nhận quà ngày Tết Độc lập.

Để việc trao quà nhanh chóng, kịp thời và công khai, minh bạch, xã đã thành lập Tổ chỉ đạo chung và 17 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại các điểm phát quà.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức UBND xã cùng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Nhân dân đến nhận quà theo đúng thời gian, địa điểm.

Người dân xã Như Thanh vui mừng được nhận quà.

♦ Tại phường Tân Dân, dự kiến 22 nghìn nhân khẩu sẽ được nhận quà Tết Độc lập trước 17h hôm nay. Hiện tại, công tác trao quà cho Nhân dân đang được triển khai khẩn trương, đúng kế hoạch.

Toàn phường đã bố trí 20 điểm cấp quà tại 20 tổ dân phố, bắt đầu từ 7 giờ sáng 1/9. Đến 12h trưa cùng ngày, phường đã hoàn thành cấp quà cho khoảng 70% số hộ dân.

Phường Tân Dân dự kiến đến 17h ngày 1/9 sẽ hoàn thành việc phát quà cho Nhân dân.

Ghi nhận tại các điểm cấp phát, công tác được thực hiện khoa học, chu đáo, bảo đảm đúng đối tượng, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

♦ Tại xã Quang Chiểu, để việc trao quà nhanh chóng, kịp thời, Tổ chỉ đạo chung và 4 Tổ công tác được thành lập để trực tiếp phát quà cho hơn 6 nghìn nhân khẩu trên địa bàn.

Đây là xã núi có dân cư phân tán, đường sá đi lại khó khăn, UBND xã đã huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cấp phát quà cho Nhân dân. Các trường hợp người cao tuổi, sống neo đơn, khó khăn trong việc đi lại được cán bộ đến trao tận nhà trao quà.

Người dân xã Quang Chiểu vui mừng nhận quà Tết Độc lập.

♦ Tại xã Thanh Kỳ, tính đến 11h ngày 1/9, toàn bộ 12.534 nhân khẩu đã nhận được quà nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Các hộ trên địa bàn xã Thanh Kỳ đã nhận quà Tết Độc lập.

Trước đó, để việc trao quà bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời, xã đã thành lập Tổ chỉ đạo chung và 14 Tổ công tác phụ trách ở các thôn, thực hiện công tác rà soát, hướng dẫn và trao quà cho Nhân dân. Ngoài ra, UBND xã tăng cường lực lượng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn để trao tận tay người dân.

♦ Tại xã Xuân Du, việc phát quà cho Nhân dân đã cơ bản hoàn thành.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Xuân Du có 22.202 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức xã Xuân Du cùng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Nhân dân đến nhận quà theo đúng thời gian, địa điểm. Trường hợp người cao tuổi, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại được cán bộ đến trao quà tận nhà.

Người dân xã Xuân Du nhận quà tại nhà văn hóa thôn.

♦ Tại xã Nga An, đến sáng nay, việc phát quà cho Nhân dân đã cơ bản hoàn thành. Người dân bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương khi lần đầu được nhận quà trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trước đó, từ chiều và tối 31/8, xã Nga An đã đồng loạt tổ chức phát quà cho Nhân dân tại 27 điểm nhà văn hóa thôn. Với 24.951 nhân khẩu, số tiền được cấp phát là 2,4951 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể đã huy động lực lượng ra quân, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công tác chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng đối tượng, đúng quy định. Đặc biệt, xã tăng cường lực lượng xuống tận hộ gia đình gia đình chính sách, người già, neo đơn để trao quà cho Nhân dân.

Xã Nga An bố trí lực lượng trao quà tận nhà cho người già neo đơn, hộ gia đình chính sách.

♦ Tại xã Tân Thành, tính đến 11h ngày 1/9, toàn bộ 12.864 nhân khẩu đã nhận được quà nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Trước đó, để triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, UBND xã thành lập 18 tổ công tác cấp phát quà tại 18 thôn. Các tổ công tác làm việc tăng cường ngoài giờ hành chính và cả buổi tối để nhanh chóng, kịp thời chuyển quà đến người dân.

Ngoài ra, UBND xã tăng cường lực lượng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn để trao tận tay người dân.

Sáng 1/9, xã Tân Thành đã hoàn thành việc phát quà cho người dân.

♦ Tại xã Vĩnh Lộc, sáng 1/9 rất đông người dân đã có mặt tại 40 nhà văn hóa thôn, khu phố để làm thủ tục nhận quà.

Trước đó, xã đã có sự chuẩn bị chu đáo, phân công rõ người, rõ việc theo phương châm “đúng, đủ, kịp thời” để chi trả quà cho người dân. Trường hợp người cao tuổi, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại được cán bộ đến trao quà tận nhà.

Xã Vĩnh Lộc có trên 40.000 nhân khẩu, việc cấp phát quà dự kiến hoàn thành trong hôm nay.

♦ Tại xã Tân Ninh, sáng nay 10 tổ công tác tiếp tục làm việc để trao quà đến người dân trước ngày Tết Độc lập 2/9.

Theo rà soát, toàn xã có 27.418 nhân khẩu được nhận quà trong dịp này. Để Nhân dân sớm nhận được phần quà ngày Tết Độc lập, các tổ công tác của xã đã làm việc cả buổi tối 31/8. Đến sáng nay, việc phát quà cho Nhân dân đã cơ bản hoàn thành.

Người dân xã Tân Ninh nhận quà Tết Độc lập.

♦ Tại xã Yên Ninh, tính đến 10h ngày 1/9, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức chi trả quà tặng cho toàn bộ Nhân dân với số tiền hơn 2,344 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Yên Ninh, ông Trịnh Thanh Bình (áo kẻ) chỉ đạo, kiểm tra tại điểm phát quà.

Trước đó, từ chiều và tối ngày 31/8, việc phát quà cho Nhân dân được xã triển khai đồng loạt tại các nhà văn hóa thôn.

Cán bộ xã đến tận nhà phát quà cho người cao tuổi, khó khăn trong việc đi lại.

Toàn xã có 20 công dân cao tuổi, khó khăn trong vận động đi lại. UBND xã đã chỉ đạo, cử cán bộ trực tiếp đến hộ gia đình phát quà cho người dân.

♦ Tại xã Nhi Sơn, việc trao quà cho Nhân dân đang được triển khai khẩn trương.

Theo rà soát, xã có gần 4 nghìn nhân khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Mông. UBND xã đã thành lập 6 tổ công tác, triển khai trao quà tại nhà văn hóa các bản, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Người dân xã Nhi Sơn đến nhà văn hoá để nhận quà Tết Độc lập.

♦ Tại xã Thọ Lập, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, phân công rõ người, rõ việc nên ngay từ đầu giờ sáng 1/9, tại các nhà văn hóa thôn đã có rất đông người dân đến nhận quà với khí thế phấn khởi.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, xã Thọ Lập có số dự toán kinh phí được giao là gần 2,7 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức xã Thọ Lập cùng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Nhân dân đến nhận quà theo đúng thời gian, địa điểm; lực lượng công an xã bố trí bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân.

Người dân xã Thọ Lập nhận quà Tết Độc lập.

♦ Tại xã Thiệu Hóa, sáng 1/9, xã triển khai phát quà cho 48.634 công dân trên địa bàn.

Công tác chi trả được thực hiện bằng hai hình thức: qua ứng dụng VNeID và trực tiếp bằng tiền mặt tại 36 điểm chi trả ở các thôn, khu phố.

Xã đã huy động cán bộ xã, công an, lực lượng ANTT cơ sở phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, khẩn trương, kịp thời, chu đáo và công khai minh bạch theo quy định, không để xảy ra bỏ sót hoặc trùng lặp. Những trường hợp cao tuổi, neo đơn, khó khăn trong đi lại được cán bộ đến trao tận nhà.

Không khí tại các điểm chi trả rộn ràng, ấm áp, bà con phấn khởi, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Người dân phấn khởi nhận được quà của Đảng và Nhà nước.

♦ Tại phường Ngọc Sơn, từ sáng nay, các điểm phát quà tại 37 tổ dân phố đồng loạt đón người dân đến nhận quà nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, toàn bộ gần 48.000 nhân khẩu của phường sẽ được nhận quà bằng tiền mặt với mức 100.000 đồng/người, việc cấp phát hoàn thành trong ngày.

Dự kiến, công tác phát quà tại phường Ngọc Sơn sẽ hoàn thành trong hôm nay (1/9).

Việc phát quà được các lực lượng tổ chức bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch. Đại diện HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát.

♦ Tại xã miền núi Yên Thắng, việc phát quà cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn đã được triển khai từ chiều qua 31/8. Hôm nay, các nhà văn hóa thôn, bản tiếp tục đón đông đảo Nhân dân tới nhận quà.

Là xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều bản xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, UBND xã đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, công chức, công an, cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn, bản trực tiếp tham gia cấp phát quà cho Nhân dân.

Lực lượng Công an và cán bộ thôn bản hướng dẫn người dân nhận quà tại các nhà văn hóa.

♦ Tại xã Yên Nhân - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão, ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có 5.500 nhân khẩu. Đến nay, 4/6 thôn đang triển khai phát quà tại các nhà văn hóa, các điểm sơ tán cho bà con Nhân dân.

Riêng thôn Mỵ và thôn Khong, với 2.500 nhân khẩu chưa thể triển khai do tình hình mưa lũ chưa đảm bảo an toàn.

Từ đêm 31/8 đến sáng nay 1/9, khu vực xã Yên Nhân mưa to tiếp diễn; tuyến Quốc lộ 47 vẫn diễn ra tình trạng sạt lở. "Nếu chiều 1/9, thời tiết thuận lợi, xã sẽ triển khai các Tổ đến các điểm sơ tán để phát quà trực tiếp cho bà con. Đây là nguồn động viên lớn từ Đảng, Nhà nước", ông Thuận cho biết.

Điểm phát quà Tết Độc lập 2/9 tại thôn Na Nghịu.

♦ Tại xã Cẩm Tú, theo rà soát, toàn xã có 5.808 hộ, với 25.754 nhân khẩu được nhận quà ngày Tết Độc lập.

Để việc trao quà nhanh chóng, kịp thời và công khai, minh bạch xã đã thành lập Tổ chỉ đạo chung và 24 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại các điểm phát quà. Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức UBND xã cùng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Nhân dân đến nhận quà theo đúng thời gian, địa điểm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết trong Nhân dân.

Người dân xã Cẩm Tú nhận quà ngày Tết Độc lập.

Nhóm PV và CTV