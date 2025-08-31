Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí tặng quà Nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký Quyết định số 2940 về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí tặng quà Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí tặng quà Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với tổng dự toán kinh phí là 430.524.800.000 đồng.

Trong đó, từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ là 427.139.400.000 đồng; từ nguồn chi khác trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025 là 3.385.400.000 đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Công an tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Sở Tài chính khẩn trương phổ biến Quyết định này và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các xã, phường đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công an tỉnh cung cấp danh sách dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến hết ngày 30/8/2025 trên địa bàn tỉnh chi tiết theo từng xã, phường cho UBND cấp xã để làm căn cứ lập danh sách tặng quà; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để thực hiện tặng quà đúng đối tượng, kịp thời, không xảy ra thất thoát.

Kho bạc Nhà nước khu vực XI chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc kịp thời nhập dự toán ngân sách xã từ nguồn bổ sung có mục tiêu nêu trên vào hệ thống TABMIS; phối hợp với UBND cấp xã, các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản để thực hiện tặng quà cho Nhân dân đảm bảo thông suốt, kịp thời.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 7 chỉ đạo các đơn vị liên quan và các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và nguồn tiền thông suốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu chi trả, không để bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ, chỉ đạo Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệp vụ rút dự toán gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời, quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Phối hợp với Công an xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức chi trả, tặng quà cho nhân dân trên địa bàn kịp thời, an toàn, đúng đối tượng; quyết định hình thức tổ chức thực hiện tặng quà phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương (qua tài khoản hưởng an sinh xã hội hoặc trực tiếp bằng tiền).

Về mức quà tặng, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 100.000 đồng/người, bằng tiền. Về thời gian tặng quà, quy trình tặng quà, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 13578/BTC-NSNN ngày 29/8/2025 của Bộ Tài chính. Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực, khẩn trương, quyết tâm hoàn thành việc tặng quà Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh chậm nhất trong ngày 1/9/2025.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp thiếu kinh phí, UBND các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương để bảo đảm tặng quà đầy đủ, kịp thời cho người dân, sau đó tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để được bổ sung; trường hợp dư nguồn, địa phương phải kịp thời hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí còn dư theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa khu vực XI, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 7, UBND các xã, phường và các ngành, đơn vị liên quan, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền và hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tổ chức chi trả, tặng quà cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh kịp thời, an toàn, chính xác, đúng đối tượng; không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn, thất thoát; thực hiện đúng chủ trương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hình thức tặng quà: ♦ Tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền. ♦ Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả. Người dân có thể đến địa điểm tặng quà do UBND cấp xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, người dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

NM (Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa)