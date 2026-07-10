Các hình thức kỷ luật đối với hành vi gây lãng phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 267/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật, bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí. Nghị định quy định cụ thể đối tượng, hình thức kỷ luật và nguyên tắc xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nghị định số 267/2026/NĐ-CP quy định, đối tượng bị xử lý kỷ luật gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi được giao quản lý, phụ trách; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi gây lãng phí hoặc vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với cán bộ, công chức, các hình thức kỷ luật được áp dụng gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm và buộc thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Đối với viên chức, các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với viên chức quản lý) và buộc thôi việc. Người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc xem xét xử lý kỷ luật được thực hiện khi để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi quản lý hoặc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, dẫn đến xảy ra lãng phí. Việc xác định hình thức kỷ luật căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra và trách nhiệm của từng cá nhân.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục; mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trường hợp hành vi gây lãng phí gây thiệt hại thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật, cá nhân vi phạm còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Nghị định nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Toàn văn Nghị định số 267/2026/NĐ-CP xem tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)