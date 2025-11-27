Các địa phương, đơn vị tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng lũ tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị: phường Hạc Thành và Công an tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra.

Nhân dân và cán bộ phường Hạc Thành ủng hộ đồng bào vùng lũ gần 3,257 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào vùng lũ 300 triệu đồng.

Tại buổi trao ủng hộ, đại diện phường Hạc Thành đã trao ủng hộ đợt 2 với số tiền gần 3 tỷ 257 triệu đồng; Công an tỉnh Thanh Hóa trao 300 triệu đồng, nhằm góp phần giúp người dân vùng bị thiệt hại do mưa bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận hỗ trợ của các đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã dành sự quan tâm, sẻ chia kịp thời đối với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ thiết thực mà còn là biểu hiện sâu sắc của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta”.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, giúp Nhân dân vùng lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Theo kế hoạch, sau thời gian 12h00 ngày mai (28/11), Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đóng tài khoản tiếp nhận.

Phan Nga