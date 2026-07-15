Cá chết hàng loạt trên hồ Đồng Nửng

Chiều 15/7, ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tại hồ Đồng Nửng, thôn An Lạc, xã Hoằng Tiến, cho thấy tình trạng cá chết hàng loạt vẫn đang diễn ra, số lượng lớn cá nổi trắng mặt nước dạt vào ven bờ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cá chết nhiều trên hồ Đồng Nửng.

Hình ảnh thực tế cho thấy: phần lớn số cá chết trên hồ là cá tự nhiên. Ngoài số lượng cá mới chết, nhiều xác cá đã bắt đầu phân hủy, trôi dạt vào khu vực ven hồ, phát tán mùi hôi tanh nồng nặc.

Hồ Đồng Nửng có diện tích khoảng 10ha, là nguồn cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các thôn An Lạc, Trung Thượng, Hoàng Hải và Trung Đoài, xã Hoằng Tiến.

Tình trạng cá chết với số lượng lớn khiến người dân địa phương không khỏi lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Thiêm, Phó Trưởng phòng Kinh tế, xã Hoằng Tiến cho biết: Hiện tượng cá chết không phải lần đầu tiên xuất hiện. Vào cùng thời điểm năm trước, hồ cũng từng xảy ra tình trạng tương tự và nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của mưa bão, nước từ khu vực đồi núi đổ về làm thay đổi môi trường dẫn đến cá chết hàng loạt.

Liên quan đến thông tin người dân băn khoăn việc cá chết có thể xuất phát từ hoạt động của các trang trại chăn nuôi lợn gần hồ, ông Thiêm khẳng định các trang trại đều hoạt động theo mô hình khép kín, không xả thải ra môi trường. Trước đó, xã Hoằng Tiến cũng đã thành lập đoàn kiểm tra tại các khu trang trại.

Theo ông Thiêm, chính quyền địa phương chưa tiếp nhận phản ánh chính thức của người dân về vụ việc cá chết. Sau khi nắm bắt thông tin từ phóng viên và kiểm tra xác mình hiện trường, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra và xác định nguyên nhân chính thức.

Nhiều xác cá trôi dạt vào bờ.

Bước đầu, ông Thiêm nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến điều kiện thời tiết. Năm nay, mực nước hồ Đồng Nửng xuống thấp, chỉ còn khoảng 1,5m, trong khi mực nước bình thường dao động từ 2 đến 3m. Cùng với nền nhiệt kéo dài, lượng ôxy hòa tan trong nước giảm có thể là yếu tố dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý môi trường, công khai kết quả để tránh gây hoang mang trong dư luận.

Video: Cá chết trên hồ Đồng Nửng.

Đình Giang