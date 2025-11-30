Bộn bề tháng hoài

Tháng 12 sắp bắt đầu. Nhiều người gọi tháng 12 là tháng hoài, tháng cuối cùng của năm. Tháng hoài thúc dục người ta phải nhanh tay hơn, gấp rút hơn, khẩn trương hoàn thành công việc và tháng hoài cũng nhắc người ta về những cuộc vui như tổng kết, khen thưởng, và thường gắn với liên hoan, tiệc tùng.

Ấy cũng là lý do mà bác bí thư chi bộ nơi cư trú mấy hôm trước đi ngang qua nhà nhắc khéo cái lệ của tháng hoài.

Cuối năm ở đâu chả tổng kết, từ phòng, ban, chi bộ, đến chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, áp lực báo cáo cứ thế dày lên. Thêm việc sinh hoạt đảng viên diện 213 gắn với liên hoan tại khu dân cư nữa, sẽ có những cái lịch phải trễ lại, công việc kém chất lượng đi.

Tháng hoài đi qua, tới dịp tất niên, việc liên hoan gắn với những thời điểm như thế ở nhiều tổ chức, khu dân cư dường như đã thành lệ. Vì sao cứ nhất thiết phải như thế? Người tổ chức liên hoan có hiểu rằng cuối năm rất nhiều người phải chạy đua với thời gian, đánh vật với công việc, thì còn tâm trí nào để liên hoan.

Biết là khó, nhưng không tham gia liên hoan thì cũng bất tiện cho người từ chối, bởi ở phố, thôn lời ăn, tiếng nói, xử sự với nhau cũng cần phải khéo léo. Từng có những buổi liên hoan vừa diễn ra, ai đó vì việc vội chỉ kịp cụng ly xã giao rồi đứng lên chào liền bị trách móc là “các anh xem thường chúng tôi vừa thôi”.

Và nữa, liên hoan vui vẻ, nhưng liên hoan cũng gắn liền với sự tốn kém. Lâu lâu liên hoan, còn xuân thu nhị kỳ sinh hoạt đều gắn với liên hoan thì sự đông vui đến mấy cũng dần nhạt. Bên cạnh nhiều người không có thời gian để liên hoan, sẽ có cả những người không có đủ kinh phí để đóng góp liên hoan. Đâu phải ai cũng có điều kiện.

Khi mà chúng ta đang chủ trương đẩy mạnh chống sự hình thức, lãng phí, thì những thứ liên hoan như vậy dù nhỏ, dù được xem là “gắn kết” tình cảm phố, thôn, cũng cần phải xem xét lại. Không nhất thiết cứ phải liên hoan mới vui, mới gọi là đoàn kết. Chẳng biết rồi việc sắp xếp phố, thôn, chi bộ cơ sở sắp tới có giúp loại bỏ được những buổi liên hoan cuối năm, để nhiều đảng viên diện 213 không còn phải băn khoăn, khó xử.

Hạnh Nhiên