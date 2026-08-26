Boeing được trao hợp đồng trần 131,23 tỷ USD cho chương trình F-15

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/8 thông báo Không quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn Boeing hợp đồng theo hình thức giao hàng và số lượng không xác định (IDIQ), với giá trị trần lên tới 131,23 tỷ USD, nhằm hỗ trợ chương trình F-15 Eagle Crest.

Một chiếc F-15EX đang được sản xuất tại St. Louis (Boeing). Ảnh: Air Data News.

Theo thông báo, hợp đồng bao gồm các hoạt động sản xuất máy bay F-15, tích hợp hệ thống, hiện đại hóa, nâng cấp, cải tiến, duy trì và bảo dưỡng, trong đó có việc thiết lập năng lực bảo dưỡng cấp kho nhằm duy trì các năng lực quan trọng của hệ thống vũ khí F-15. Chương trình phục vụ Không quân Mỹ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các khách hàng khác thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Công việc sẽ được thực hiện tại cơ sở của Boeing ở St. Louis, bang Missouri, và dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2037. Thời hạn đặt hàng ban đầu kéo dài đến ngày 24/8/2031, với tùy chọn gia hạn đến ngày 24/8/2036. Hợp đồng được trao theo hình thức chỉ định thầu.

Đáng chú ý, hợp đồng cũng bao gồm các thương vụ bán khí tài quân sự cho nước ngoài (FMS) với Nhật Bản, Israel, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Ba Lan. Tuy nhiên, việc Hàn Quốc nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng không đồng nghĩa Seoul đã đặt mua thêm máy bay F-15 theo hợp đồng trị giá 131,23 tỷ USD này. Đây là mức trần tối đa của một hợp đồng IDIQ, còn các khoản chi thực tế sẽ được phân bổ theo từng đơn hàng cụ thể trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Hàn Quốc hiện vận hành phi đội F-15K Slam Eagle và đang triển khai chương trình hiện đại hóa dòng máy bay này. Hồi tháng 1, Mỹ đã trao cho Boeing một hợp đồng riêng có giá trị lên tới 2,81 tỷ USD để thiết kế và phát triển gói nâng cấp tích hợp cho F-15K của Không quân Hàn Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tại thời điểm trao hợp đồng mới nhất, chỉ khoảng 343.740 USD từ ngân sách nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá tài khóa 2026 được cam kết. Điều này cho thấy con số 131,23 tỷ USD là mức trần của toàn bộ khung hợp đồng dài hạn, không phải khoản ngân sách được giải ngân ngay cho Boeing.

Hợp đồng mới được xem là khung dài hạn để Không quân Mỹ và các khách hàng nước ngoài tiếp tục sản xuất, nâng cấp và duy trì khả năng tác chiến của dòng F-15. Boeing hiện đang sản xuất F-15EX Eagle II, phiên bản hiện đại hơn của dòng F-15, đồng thời nâng cấp các máy bay F-15 hiện có nhằm kéo dài thời gian hoạt động và tăng cường năng lực tác chiến.

Minh Phương

Nguồn: Rttnews, Arrirang.