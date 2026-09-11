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Bộ Y tế đôn đốc tiến độ thủ tục đưa lô vaccine Phế cầu Prevenar 13 vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng

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Vaccine Phế cầu Prevernar 13 đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng để sử dụng miễn phí cho trẻ em...

Bộ Y tế đôn đốc tiến độ thủ tục đưa lô vaccine Phế cầu Prevenar 13 vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Vaccine Phế cầu Prevernar 13 đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng để sử dụng miễn phí cho trẻ em...

Bộ Y tế đôn đốc tiến độ thủ tục đưa lô vaccine Phế cầu Prevenar 13 vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Các Thứ trưởng Bộ Y tế: Lê Đức Luận, Nguyễn Thị Liên Hương, Nguyễn Tri Thức đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa tổ chức họp thảo luận, đề xuất, thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đối với lô vaccine phế cầu Prevernar 13 đưa vào phục vụ Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Thông tin từ cuộc họp cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã mua 331.800 liều vaccine phế cầu (PCV13/Prevernar13) nhằm sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng thông qua UNICEF. Theo ước tính, sẽ có khoảng 165.900 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phế cầu Prevernar trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, không lưu hành thương mại.

Để thực hiện triển khai vaccine phế cầu theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và an toàn tiêm chủng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có các văn bản báo cáo về kế hoạch triển khai dự kiến từ Quý III/2026.

Đồng thời, Viện xây dựng kế hoạch tập huấn, giám sát hỗ trợ cho các cán bộ y tế từ tuyến trung ương đến tuyến xã, bệnh viện nhằm phổ biến và hướng dẫn chi tiết tờ hướng dẫn sử dụng vaccine phế cầu Prevernar 13 đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt trước khi triển khai tiêm vaccine phế cầu.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đồng điều hành, lắng nghe các ý kiến thảo luận, báo cáo, đề xuất từ các đơn vị chức năng liên quan được giao nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Cục Quản lý Dược tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ý kiến của Vụ Pháp chế để hoàn thiện báo cáo tổng hợp, đề xuất phương án triển khai trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xem xét, thông qua.

Trong đó, nêu rõ về các yếu tố an toàn, chất lượng, đảm bảo mọi quy trình pháp lý, đáp ứng các điều kiện khi được kiểm định, giấy phép xuất xưởng và thống nhất với quy định tại Luật Phòng bệnh.

Cùng đó, Cục Quản lý Dược phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoàn thiện các quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, vaccine Phế cầu Prevernar 13 đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng để sử dụng miễn phí cho trẻ em nên càng cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, nhằm sớm có nguồn vaccine phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe, chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa cho trẻ em.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-y-te-don-doc-tien-do-thu-tuc-dua-lo-vaccine-phe-cau-prevenar-13-vao-chuong-trinh-tiem-chung-mo-rong-100260909091601899.htm

Từ khóa:

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