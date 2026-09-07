Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng

Bộ Y tế đề xuất sẽ tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng, đồng thời tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình.

Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội).

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế.

Nghị định này áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo hiểm y tế.

Tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do Nhà nước hỗ trợ cho 5 nhóm

Theo dự thảo, Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng.

Cụ thể, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng bảo hiểm y tế, tăng 10% so với mức hiện hành.

Đối với học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ tối thiểu 50% hiện nay lên tối thiểu 70% mức đóng.

Với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Đối với người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 188/2025/NĐ-CP, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền;

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ tối thiểu 50% đối với học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác; tối thiểu 30% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung tăng mức hỗ trợ cho một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và nhóm đang tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100%.

Các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng bảo hiểm y tế, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế, ngân sách Nhà nước.

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1%

Bên cạnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách Nhà nước cho một số đối tượng, để có thêm nguồn lực mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, dự thảo cũng đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế thêm 0,6% theo từng nhóm đối tượng.

Theo dự thảo, đối với nhóm người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế thông qua quan hệ lao động, từ ngày 1/7/2027, mức đóng hằng tháng dự kiến tăng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thay cho mức 4,5% hiện nay.

Trong đó, người sử dụng lao động đóng hai phần ba, người lao động đóng một phần ba mức đóng.

Theo dự thảo, đối với nhóm người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế thông qua quan hệ lao động, từ ngày 1/7/2027, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng dự kiến tăng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Một số nhóm khác cũng được điều chỉnh lên mức 5,1%. Chẳng hạn, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động sẽ có mức đóng bảo hiểm y tế bằng 5,1% tiền lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp thất nghiệp đóng theo mức 5,1% tiền trợ cấp thất nghiệp.

Đối với các nhóm do ngân sách nhà nước đóng, mức đóng cũng được nâng lên 5,1% mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2027.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở từ 1/7/2026 là 2.530.000 đồng, mức đóng bảo hiểm y tế 4,5% là 113.850 đồng/tháng. Khi mức đóng tăng thêm 0,6%, tức 5,1%, mức đóng sẽ là 129.030 đồng/tháng, tăng khoảng 15.000 đồng/tháng.

Khi quy định được áp dụng, nếu mức lương cơ sở thay đổi, số tiền đóng bảo hiểm y tế cũng thay đổi theo.

Dự thảo cũng đề xuất đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, gồm các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ ngày 1/1/2028. Người tham gia vẫn tự đóng phần thuộc trách nhiệm của mình và được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng 5,1% mức lương cơ sở cũng được áp dụng từ ngày 1/1/2028. Chính sách giảm trừ khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình tham gia tiếp tục được duy trì.

Theo đó, người thứ nhất đóng 100% mức đóng; người thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt đóng 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng 40%.

Bộ Y tế cũng đề xuất sau ba năm kể từ khi thực hiện mức đóng mới, mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng dự kiến tăng lên 5,4% mức tiền lương, tiền công, trợ cấp hoặc mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế. Sau thêm ba năm, mức đóng tiếp tục tăng lên 6%.

Nếu lộ trình được thông qua, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo ba bước: từ mức hiện hành lên 5,1%, sau đó lên 5,4% và cuối cùng là 6%.

Như vậy, đối với nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng dự kiến sẽ tăng từ năm 2028.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Y tế lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Nếu được thông qua, các quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027, riêng quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ 1/1/2027.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/bo-y-te-de-xuat-tang-muc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-cho-5-nhom-doi-tuong-post986828.html