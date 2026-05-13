Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo nhóm tuổi

Ngày 12/5, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Y tế các Bộ, ngành; Các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện thuộc các trường đại học hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân nhằm triển khai đồng bộ công tác khám sức khỏe trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ Y tế, việc ban hành hướng dẫn nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Chủ trương này nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế; đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, bảo đảm mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Bộ Y tế cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo quy trình, hướng dẫn chuyên môn, nhằm tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 01 lần/năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 7/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, Bộ Y tế hướng dẫn mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu số 02, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT- BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo mẫu số 02, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT; Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị.

Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu số 03, phụ lục số XXIV ban hành kèm Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Nội dung khám gồm đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng theo quy định.

Các xét nghiệm cận lâm sàng gồm xét nghiệm máu với các chỉ số công thức máu, đường máu, urê, creatinin, ASAT, ALAT; xét nghiệm nước tiểu gồm đường và protein; chẩn đoán hình ảnh bằng X-quang tim phổi thẳng. Các xét nghiệm khác được thực hiện tùy theo khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu khi khám, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hoặc các bệnh lý khác qua khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng, cận lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh, người hành nghề phải chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên khoa cần thiết hoặc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán, can thiệp sớm.

Ngoài các danh mục trên, những xét nghiệm khác sẽ được thực hiện tùy điều kiện hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo nhu cầu tự nguyện của người dân.

Đối với lao động nữ, danh mục khám chuyên khoa phụ sản thực hiện theo phụ lục riêng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ được thực hiện theo phụ lục XXV ban hành kèm Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

Đối với các nhóm đối tượng đặc thù như cán bộ, học sinh, người lao động trong các ngành nghề đặc thù, người lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, thuyền viên... việc khám sức khỏe định kỳ tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành hiện hành.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh quá tải và tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tổ chức khám theo đúng nội dung chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phù hợp theo quy định./.

Theo TTXVN