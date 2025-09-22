Bộ ba lợi thế vàng giúp đất nền Tân Phong chinh phục nhà đầu tư

Thị trường bất động sản Thanh Hóa những năm gần đây đang bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt khu vực phía Nam trung tâm trở thành “điểm nóng” nhờ lợi thế nằm trên trục giao thoa giữa trung tâm Thanh Hóa mở rộng – Du lịch Sầm Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn.

Làn sóng mới từ sự xuất hiện của dự án lớn

Với giới đầu tư, sự xuất hiện của các “ông lớn” luôn là tín hiệu chắc chắn: dòng vốn, hạ tầng và cư dân sẽ nhanh chóng hội tụ. Khi “cá mập” xuống tiền, những nhà đầu tư cá nhân đi trước sẽ nắm cơ hội đón sóng lớn với biên lợi nhuận vượt trội so với việc chờ đợi đến khi thị trường đã định hình.

Dự án khu đô thị sinh thái do Ecopark cùng các liên danh thực hiện.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3007/QĐ-UBND, chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đại Thắng Lợi - Công ty Cổ phần HST Eco Decor - Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương cũ).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Không chỉ mang đến chuẩn sống “xanh” đặc trưng, dự án còn tích hợp hạ tầng giáo dục, kỹ thuật, và có kế hoạch tái định cư bài bản, góp phần thay đổi diện mạo khu vực. Sự xuất hiện của dự án này sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng cư dân và thiết lập những chuẩn mực sống mới tại Thanh Hóa.

Nằm ngay liền kề, đất nền Tân Phong nổi lên như “ngôi sao mới”. Trong khi Ecopark và các đơn vị liên danh định vị ở phân khúc cao cấp, Tân Phong lại sở hữu mức giá mềm hơn, linh hoạt hơn, mở ra cơ hội tiếp cận đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng. Đây chính là lợi thế kép: vừa hưởng trọn giá trị cộng hưởng từ đại đô thị quy mô, vừa giữ được tính cạnh tranh về giá, khiến Tân Phong trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Đất nền Tân Phong sở hữu vị trí hiếm có

Đất nền Tân Phong tọa lạc ngay cạnh quốc lộ 1A – tuyến giao thông huyết mạch xuyên Bắc Nam. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, cũng như các khu đô thị lớn lân cận.

Đất nền Tân Phong sở hữu vị trí ngay Quốc lộ 1A.

Đặc biệt, lợi thế nằm sát cạnh đại đô thị gần 3.000 tỷ đồng giúp đất nền Tân Phong được hưởng trọn giá trị từ quy hoạch đồng bộ, không gian sống hiện đại và cộng đồng cư dân văn minh mà đại đô thị này mang lại. Với vị trí chiến lược, dự án không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn mở ra tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai.

Pháp lý đất nền Tân Phong minh bạch, sổ hồng từng lô

Một trong những lý do khiến đất nền Tân Phong được giới đầu tư ưu ái chính là pháp lý vững vàng, minh bạch. Từng lô đất đều có sổ hồng riêng, khẳng định quyền sở hữu lâu dài cho khách hàng.

Đặc biệt, nhà đầu tư không chịu áp lực phải xây dựng ngay, có thể linh hoạt giữ đất chờ tăng giá hoặc xây khi có nhu cầu. Hơn nữa, dự án cho phép xây dựng tự do thay vì gò bó theo một quy hoạch cứng nhắc, mở ra nhiều lựa chọn để tối ưu giá trị cho mỗi gia chủ. Nhờ đó, mỗi gia chủ không chỉ được thỏa sức sáng tạo, kiến tạo tổ ấm mang đậm dấu ấn cá nhân và hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước, mà còn có thể tùy nghi khai thác kinh doanh như mở quán café, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ cho thuê... tạo thêm nguồn thu bền vững ngay trên chính tài sản của mình.

Trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường còn vướng mắc về thủ tục, pháp lý minh bạch chính là “tấm vé an toàn”, giúp khách hàng an tâm xuống tiền. Đồng thời, đây cũng là yếu tố then chốt tạo nên tính thanh khoản cao, giúp việc chuyển nhượng, giao dịch trở nên dễ dàng. Với đất nền Tân Phong, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm bất động sản, mà còn mua sự an tâm và giá trị bền vững.

Quỹ đất đô thị mang đến lợi thế cho đất nền Tân Phong

Khác với đất dịch vụ hay đất xen kẹt, đất ở đô thị luôn có giá trị vượt trội nhờ pháp lý minh bạch, giá trị bền vững và tiềm năng gia tăng ổn định. Bên cạnh đó, chỉ cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 15 phút di chuyển, đây chính là “át chủ bài” giúp đất nền Tân Phong nổi bật trên bản đồ bất động sản Thanh Hóa.

Sở hữu đất nền tại dự án, khách hàng không chỉ có nơi an cư chất lượng mà còn nắm trong tay một tài sản tích sản có thể khai thác đa dạng: xây nhà ở, cho thuê, kinh doanh hoặc chuyển nhượng. Với diện tích tiêu chuẩn 160m2/lô, đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 4m, đất nền Tân Phong phù hợp để vừa an cư đẳng cấp vừa mở rộng kinh doanh: từ café, khách sạn mini cho tới nhà trọ cao cấp.

Đất nền Tân Phong trong diện mạo đô thị mới với tiềm năng tăng giá dài hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, giá trị đất nền Tân Phong được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Không chỉ đơn thuần là một khu đô thị mới, Tân Phong còn là lời giải an cư – đầu tư bền vững, với lợi thế vị trí ngay cạnh Ecopark, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng lâu dài.

