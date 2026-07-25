Bỉm Sơn: Khi công nghiệp tăng tốc, môi trường sống trở thành bài toán mới

Bỉm Sơn đang phát triển mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng khi công nghiệp phát triển mạnh, mật độ đô thị ngày càng lớn và nhịp sống sản xuất diễn ra sôi động hơn, chất lượng môi trường sống cũng trở thành mối quan tâm của nhiều cư dân. Đó là lý do những khu đô thị xanh đang dần trở thành xu hướng phát triển tất yếu.

Động lực tăng trưởng của phía Bắc Thanh Hóa

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh ta xác định phát triển khu vực Bỉm Sơn trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Bắc. Lợi thế kết nối với Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, cao tốc Bắc - Nam cùng khoảng cách thuận lợi tới cảng Nghi Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân đã tạo nền tảng để địa phương phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Hiện nay, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn có tổng diện tích đất quy hoạch hơn 524 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 72,8%, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu xây dựng, dệt may và công nghệ cao. Công nghiệp phát triển đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát triển kinh tế và bài toán cân bằng chất lượng sống

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp cũng kéo theo những áp lực lên môi trường sống. Mật độ xây dựng ngày càng cao, lưu lượng xe vận tải gia tăng, hoạt động sản xuất diễn ra liên tục khiến hình ảnh những tuyến đường nhộn nhịp xe tải, xe container hay các khu công nghiệp sôi động trở nên quen thuộc tại Bỉm Sơn.

Đó là quy luật tất yếu của quá trình công nghiệp hóa. Tuy nhiên, khi đời sống được nâng cao, kỳ vọng của cư dân cũng thay đổi. Sau những giờ làm việc trong nhịp sống công nghiệp, điều nhiều người tìm kiếm không chỉ là một nơi để ở mà là một không gian có nhiều cây xanh, hồ điều hòa, công viên và môi trường trong lành để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.

Thực tế cho thấy, tại nhiều đô thị công nghiệp phát triển, quy hoạch không còn chỉ hướng tới mở rộng sản xuất mà chuyển dần sang nâng cao chất lượng sống. Những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với cảnh quan xanh, mặt nước và hệ tiện ích hiện đại đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu, góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.

Đối với Bỉm Sơn, việc phát triển những không gian sống theo định hướng sinh thái được xem là bước đi cần thiết để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống của cộng đồng cư dân trong tương lai.

Vincent Land Group theo đuổi định hướng phát triển đô thị xanh

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, Vincent Land Group theo đuổi định hướng kiến tạo những khu đô thị hiện đại, đồng bộ, lấy con người làm trung tâm và đề cao giá trị của không gian sống bền vững.

Doanh nghiệp đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Green City, Ngân Câu - Ngân Giang (Quảng Nam), Nam An Khánh (Hà Nội)... cùng nhiều công trình hạ tầng và khu đô thị tại các địa phương. Các dự án đều được quy hoạch theo định hướng gia tăng diện tích cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Tiếp nối định hướng đó, Vincent Land Group đang triển khai một khu đô thị quy mô 24,6 ha tại trung tâm Bỉm Sơn. Với định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại, dự án kỳ vọng góp phần bổ sung không gian sống xanh, đồng bộ và bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ cư dân mới trong hành trình phát triển của thành phố.

NL