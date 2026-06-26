Biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia chữa cháy rừng

Chiều 26/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy rừng và cứu nạn cứu hộ tại các phường Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm.

Toàn cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các địa phương có liên quan và đông đảo cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH dự hội nghị.

Trước đó, vào chiều 24/6/2026, trên địa bàn các phường Đào Duy Từ, Hải Bình và Trúc Lâm liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng có tính chất phức tạp, nguy cơ cháy lan trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của Nhà nước và đời sống của Nhân dân.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, kịp thời khống chế, dập tắt cả 2 đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc khống chế và dập tắt hoàn toàn 2 đám cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là kết quả của sự chỉ đạo kịp thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cùng tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giám đốc Công an tỉnh biểu dương Đại úy Trịnh Thế Tuần, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực, dũng cảm trong suốt quá trình tham gia chữa cháy, là tấm gương tiêu biểu về tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Công an tỉnh đã đề nghị Bộ Công an tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí.

Đồng thời nhấn mạnh, vụ cháy rừng xảy ra tại các phường Trúc Lâm, Hải Bình và Đào Duy Từ là bài học thực tiễn quan trọng, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực, tính chủ động trong công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy, nổ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết còn nắng nóng, khô hạn kéo dài, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì tham mưu tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ cháy cao để bổ sung phương án chữa cháy sát thực tế, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra nhiều điểm cháy cùng lúc.

Đồng thời, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã và lực lượng tại chỗ; tham mưu trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với địa hình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo cháy rừng; tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy quy mô lớn và duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đối với lực lượng Công an cấp xã, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo các nguy cơ cháy ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm, chủ rừng, dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân, nhất là các hộ sinh sống, sản xuất gần rừng; kịp thời huy động lực lượng tại chỗ, báo cáo Công an tỉnh để chi viện, xử lý hiệu quả khi xảy ra cháy rừng.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vụ cháy rừng phức tạp.

Tuyết Hạnh