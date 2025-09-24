BIDV Trung Sơn Thanh Hóa trao Kiosk y tế thông minh tặng Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân

Ngày 24/9, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa (BIDV Trung Sơn Thanh Hóa) tổ chức lễ trao tặng Kiosk y tế thông minh hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của BIDV trong sứ mệnh chuyển đổi số ngành y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc BIDV Trung Sơn Thanh Hóa trao tặng Kiosk y tế thông minh cho Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Trong những năm gần đây, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, công tác chuyển đổi số được hiện thực hóa bằng các đề án, nghị định, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mang lại sự hài lòng, hiệu quả, công bằng cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các cơ sở y tế đặt mục tiêu áp dụng công nghệ vào sâu trong hoạt động quản lý và khám, chữa bệnh, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, phục vụ người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, hiện đại và hiệu quả.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc BIDV Trung Sơn Thanh Hóa trao tặng biển tượng trưng Kiosk y tế thông minh trị giá 240 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân hướng dẫn người dân đăng ký khám chữa bệnh bằng Kiosk y tế thông minh.

Kiosk y tế thông minh do BIDV Trung Sơn Thanh Hóa trao tặng cho phép bệnh nhân tự đăng ký khám bệnh bằng CCCD hoặc quét mã QR trên thẻ bảo hiểm y tế, lấy số thứ tự nhanh chóng mà không cần xếp hàng chờ đợi tại quầy, tra cứu viện phí, thanh toán không dùng tiền mặt, lịch sử thanh toán và điều trị... Các y, bác sĩ có thể chủ động tiếp nhận thông tin, theo dõi lịch sử khám bệnh của bệnh nhân một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện thông qua Kiosk.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Trung Sơn Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Trung Sơn Thanh Hóa cho biết: “Trải qua 68 năm hình thành và phát triển, BIDV luôn kiên định với sứ mệnh kép: Vừa giữ vững vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, BIDV Trung Sơn Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Thông qua việc trao tặng Kisok y tế thông minh chúng tôi mong muốn mọi người dân, nhất là địa bàn còn nhiều khó khăn đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và hiện đại hơn".

Ông Lương Văn Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của BIDV Trung Sơn Thanh Hóa, ông Lương Văn Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân chia sẻ: "Đây thực sự là món quà hết sức ý nghĩa, thiết thực, góp phần hỗ trợ bệnh viện trong lộ trình chuyển đổi số y tế, thực hiện bệnh án điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Bệnh viện sẽ quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị này, phục vụ tốt nhất cho người bệnh, đúng với tâm huyết và tình cảm mà cán bộ, nhân viên BIDV Trung Sơn Thanh Hóa đã dành tặng".

Người dân thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh thông qua Kisok y tế thông minh.

Việc đưa Kisok y tế thông minh vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử. Trong giai đoạn tiếp theo, BIDV Trung Sơn Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ hơn nữa giúp bệnh viện có điều kiện tốt hơn trong việc phục vụ bệnh nhân, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Nguyễn Lương