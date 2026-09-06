Berlin kích hoạt cơ chế ứng phó khủng hoảng sau khi tin tặc công bố dữ liệu đánh cắp

Chính quyền bang Beẻlin, Đức ngay 5/9 đã thành lập một đơn vị xử lý khủng hoảng khẩn cấp sau khi tin tặc công bố một kho dữ liệu đánh cắp. Các điều tra viên đang đánh giá quy mô và hậu quả của cuộc tấn công mạng ảnh hưởng đến hai cơ quan. Vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống mạng của Berlin xảy ra chưa đầy một tháng trước khi thành phố-bang này tiến hành bầu cử vào ngày 20/9.

Berlin triển khai phản ứng ứng phó khủng hoảng sau khi tin tặc công bố dữ liệu bị đánh cắp. Ảnh: Reuters.

Trước đó, nhóm hacker “Rhysida” tuyên bố đã đánh cắp được gần 6 terabyte dữ liệu của chính quyền bang Berlin. Trong số dữ liệu này được cho là có những thông tin đặc biệt nhạy cảm. Quy mô vụ rò rỉ là rất lớn, với 1.439.893 tệp dữ liệu. Trong số các tệp được công bố có một thư mục mang tên “AG CBRN-Rahmenplanung”. CBRN là viết tắt của các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Điều này có nghĩa những thông tin đặc biệt nhạy cảm về các kịch bản đe dọa tiềm tàng hiện có thể được tiếp cận công khai, đồng thời cũng có khả năng bị các phần tử khủng bố hoặc cơ quan tình báo nước ngoài xem được. Một lượng lớn dữ liệu cá nhân cũng bị rò rỉ, đặc biệt là thông tin liên quan đến công chức bang.

Nhóm này đã đe dọa công bố dữ liệu trên trang web chuyên đăng tải dữ liệu đánh cắp của chúng và yêu cầu khoản tiền chuộc 30 Bitcoin, tương đương khoảng 2 triệu euro. Nhóm này đặt đồng hồ đếm ngược và thời hạn đã kết thúc vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày thứ Sáu.

Thượng viện Berlin trước khi thời hạn tối hậu thư kết thúc đã tuyên bố rõ rằng, về nguyên tắc, chính quyền không chấp nhận những yêu sách tống tiền như vậy.

Thành phố cho biết một đơn vị xử lý khủng hoảng trung tâm sẽ tiến hành quá trình đánh giá và xác minh chính thức, có hệ thống đối với số dữ liệu bị rò rỉ, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực thông báo cho những người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Theo Reuters, Chính quyền Berlin mô tả vụ tấn công mạng là một tội phạm nghiêm trọng nhằm vào chính quyền, đồng thời kêu gọi công chúng không phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các nhà chức trách xác nhận những cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ dữ liệu sẽ được thông báo theo các quy định về bảo vệ dữ liệu của Đức và châu Âu.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Euronews.