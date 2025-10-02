Bệnh viện vùng biên “khát” bác sĩ

Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đã nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao và bà con nước bạn Lào sát biên giới. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), song tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ đa khoa có chuyên môn, vẫn là “bài toán” nan giải, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bệnh viện và niềm tin của người bệnh.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Những năm qua, bệnh viện luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi tranh thủ nhiều nguồn vốn để bổ sung trang thiết bị y tế thiết yếu, triển khai các kỹ thuật mới, bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc thu hút và giữ chân bác sĩ vẫn vô cùng khó khăn”.

Thống kê trong những năm gần đây, số cán bộ, nhân viên y tế tuyển dụng về bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi số bác sĩ chuyển công tác hoặc nghỉ việc lên tới 5 người. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chênh lệch thu nhập, điều kiện sinh hoạt, phát triển chuyên môn, nhất là khi bệnh viện từng bước chuyển sang cơ chế tự chủ. Thêm vào đó, đa phần bác sĩ trẻ sau khi ra trường mong muốn được làm việc tại các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố lớn hoặc cơ sở y tế tư nhân có môi trường hiện đại, đông bệnh nhân để rèn luyện nâng cao chuyên môn, thay vì chấp nhận gắn bó với bệnh viện vùng biên còn nhiều thiếu thốn.

Để duy trì hoạt động KCB, bệnh viện phải xoay xở bằng nhiều cách. Song, để nâng cao chất lượng dịch vụ lâu dài, khoảng trống nhân lực vẫn là “rào cản” lớn. Theo bác sĩ Trọng, bệnh viện hiện thiếu khoảng 20 bác sĩ đa khoa và một số bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo quy mô 130 giường bệnh, phục vụ trung bình 150 bệnh nhân điều trị nội trú. Dù đã thông báo tuyển dụng hợp đồng, thậm chí cử đoàn cán bộ bệnh viện trực tiếp đến các trường đại học y để mời gọi sinh viên mới ra trường, song kết quả chưa như mong đợi. “Nhiều sinh viên ban đầu cũng quan tâm, nhưng sau khi cân nhắc điều kiện làm việc, cơ hội nghề nghiệp và cuộc sống, lại quyết định lựa chọn nơi làm việc khác”, bác sĩ Trọng chia sẻ.

Trước thực trạng này, việc tạo cơ chế đãi ngộ hấp dẫn là yêu cầu cấp thiết. Hiện nay, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ thu hút cho mỗi bác sĩ đa khoa về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát là 250 triệu đồng và 3 năm đầu được hỗ trợ thêm 10 tháng lương cơ bản. Tuy vậy, mức ưu đãi này vẫn chưa đủ sức cạnh tranh so với các đơn vị y tế khác trong khu vực. Bên cạnh chính sách thu hút, trước mắt Bệnh viện Đa khoa Mường Lát xác định việc định hướng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ là một trong những giải pháp bền vững. Theo bác sĩ Trọng, cần xây dựng kế hoạch dài hạn để động viên con em địa phương theo học ngành y, sau đó trở về phục vụ quê hương. Định hướng đã được một số địa phương miền núi áp dụng hiệu quả khi nguồn nhân lực bản địa vừa hiểu điều kiện sống, vừa có khả năng gắn bó lâu dài.

Song song với công tác thu hút, tuyển dụng, để giữ chân nguồn nhân lực, nếu chỉ có sự nỗ lực của riêng bệnh viện là chưa đủ. Cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, nhất là việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyến tỉnh hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện vùng biên trong triển khai kỹ thuật chuyên sâu; tổ chức đào tạo dài hạn, cầm tay chỉ việc cho cán bộ y tế tại chỗ góp phần từng bước nâng cao chất lượng KCB.

Trong bối cảnh các cơ sở y tế công lập đang đối mặt với nhiều thách thức khi từng bước chuyển dần sang cơ chế tự chủ, việc thu hút bác sĩ có chuyên môn là một trong những khó khăn chung, nhất là đối với tuyến cơ sở. Để giải quyết tận gốc câu chuyện của Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, ngoài việc duy trì chính sách hỗ trợ tài chính, cần có cơ chế đặc thù hơn trong thu hút, môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, lẫn sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo điều kiện sống, học tập cho bác sĩ khi về địa phương công tác.

Bài và ảnh: Đình Giang