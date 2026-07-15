Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với bệnh viện tại Trung Quốc

Chiều 15/7, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình hội chẩn quốc tế khám, chữa bệnh từ xa với các chuyên gia của Bệnh viện Kim Sa Châu (Trung Quốc) nhằm trao đổi chuyên môn, thống nhất phương án điều trị cho những ca bệnh ung thư phức tạp.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa báo cáo về 2 ca bệnh ung thư phức tạp.

Tại buổi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo chi tiết hồ sơ bệnh án, kết quả cận lâm sàng và quá trình điều trị của hai trường hợp.

Ca bệnh thứ nhất là bệnh nhân nam, 63 tuổi, vào viện vì đau rát họng, nuốt vướng, mệt mỏi, ăn uống kém, sụt cân. Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư thực quản, kết hợp ung thư vòm miệng trên nền xơ gan.

Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân nam, 73 tuổi, nhập viện với triệu chứng đau nửa mặt, ù tai trái, sưng vùng má trái. Kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến nước bọt. Đây là trường hợp có mức độ xâm lấn phức tạp, cần được hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn chiến lược điều trị hiệu quả nhất.

Trong quá trình hội chẩn, các chuyên gia Bệnh viện Kim Sa Châu đã trao đổi, phân tích chuyên sâu về đặc điểm bệnh học, chỉ định điều trị và tiên lượng của từng trường hợp; đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị về phẫu thuật, hóa trị, xạ trị cũng như theo dõi sau điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cũng trao đổi trực tiếp với chuyên gia quốc tế để thống nhất phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện thực tế và mang lại lợi ích cao nhất cho người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa trao đổi với Bệnh viện Sa Kim Châu, Trung Quốc để thống nhất phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Tiến sĩ, BSCKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trong đó, hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia, các bệnh viện trong và ngoài nước là một trong những giải pháp quan trọng, giúp người bệnh được tiếp cận các ý kiến chuyên môn chất lượng cao ngay tại địa phương; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ cập nhật kiến thức, tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho người bệnh.

Thùy Dung