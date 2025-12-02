Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị thành công ca bệnh Whitmore

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận và điều trị thành công ca bệnh Whitmore cho một thiếu niên 15 tuổi.

Sau hơn 40 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân có nhiều tiến triển rõ rệt, được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú theo phác đồ và tái khám theo lịch hẹn.

Theo gia đình cho biết, hơn 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện sốt từng cơn, nhiệt độ cao nhất 38,5°C, kèm ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém nhưng không được điều trị. Tình trạng bệnh tiến triển nhanh, trẻ sốt cao liên tục, đau ngực, khó thở, thể trạng suy kiệt. Gia đình đưa trẻ vào Bệnh viện Như Thanh nhưng bệnh diễn biến nặng hơn nên chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, đau ngực, khó thở, sốt cao liên tục. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc. Qua thăm khám và kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hoại tử phổi; tràn khí – tràn mủ màng phổi; tràn khí trung thất do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (Whitmore) – một tình trạng rất nặng, tiên lượng nguy kịch.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn toàn viện và xử trí cấp cứu: thở máy hỗ trợ hô hấp, phẫu thuật bóc tách màng phổi, dẫn lưu màng phổi liên tục, phối hợp kháng sinh mạnh, hồi sức tích cực và tăng cường dinh dưỡng. Trong quá trình điều trị, nhiều lần bệnh nhân rơi vào tình trạng diễn biến xấu. Các bác sĩ phải hội chẩn liên khoa và nhận hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tuyến trung ương để kịp thời xử trí các tình huống nguy cấp.

Sau hơn 40 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân có nhiều tiến triển rõ rệt: chức năng hô hấp cải thiện, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, thể trạng phục hồi dần. Trẻ đã được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú theo phác đồ và tái khám theo lịch hẹn.

Theo các bác sĩ, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, xảy ra rải rác nhưng có khả năng gây tổn thương nhiều cơ quan, diễn biến nhanh và phức tạp. Quá trình điều trị thường kéo dài, tốn kém và đòi hỏi tuân thủ phác đồ chặt chẽ. Khoảng 2% – 6% bệnh nhân có thể tái phát, do đó cần dùng thuốc kéo dài 3 – 6 tháng sau giai đoạn cấp để ngăn ngừa biến chứng. Tỷ lệ tử vong của bệnh Whitmore có thể lên đến 40% – 60%, đặc biệt trong trường hợp nhiễm khuẩn cấp kèm biến chứng nặng. Thành công trong điều trị ca bệnh này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa/phòng, sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo bệnh viện, cùng sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến trung ương và niềm tin của gia đình người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo: Thời điểm giao mùa, nhất là mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển. Người dân cần chú ý: Hạn chế để trẻ tiếp xúc với bùn đất, nước ô nhiễm. Người lao động tiếp xúc thường xuyên với đất, nước cần mang đồ bảo hộ để tránh vi khuẩn xâm nhập qua da. Nếu có vết thương tiếp xúc với bùn đất phải rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt kéo dài, ho, đau ngực, mệt mỏi..., cần đến cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị sớm. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và cũng không có khuyến cáo dùng kháng sinh dự phòng. Vì vậy, phát hiện sớm và phòng tránh là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế nguy cơ mắc bệnh Whitmore.

Tô Hà