Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân phát triển kỹ thuật mới

Những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống y tế tuyến cơ sở. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đã không ngừng đổi mới, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến cơ sở.

Một trong những dấu ấn nổi bật của bệnh viện là mạnh dạn triển khai nhiều kỹ thuật mới ngay tại tuyến cơ sở. Trong đó có thể kể đến kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo (HD) và hấp phụ máu (HP) bằng quả hấp phụ HA130; lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (HDF online); đo mật độ xương bằng phương pháp Dexa... Đặc biệt, kỹ thuật HDF online được xem là bước tiến quan trọng trong điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn. Đây là phương pháp lọc máu hiện đại, giúp loại bỏ hiệu quả hơn các độc tố có trọng lượng phân tử trung bình và lớn - nguyên nhân gây nhiều biến chứng ở người bệnh chạy thận lâu năm. So với phương pháp lọc máu thông thường, HDF online giúp người bệnh giảm tình trạng mệt mỏi, ngứa da, đau nhức xương khớp và cải thiện chất lượng cuộc sống rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Tỵ (49 tuổi ở xã Thọ Lập) là một trong những bệnh nhân hưởng lợi từ kỹ thuật này, chia sẻ: "Tôi chạy thận chu kỳ từ năm 2009. Dù tuân thủ điều trị đều đặn 3 lần mỗi tuần bằng kỹ thuật HD thông thường nhưng sức khỏe vẫn giảm sút, thường xuyên mệt mỏi, ngứa da, huyết áp khó kiểm soát. Sau khi được chỉ định kết hợp HDF online trong điều trị, tình trạng sức khỏe của tôi cải thiện tích cực. Các triệu chứng ngứa da, đau nhức xương khớp giảm đáng kể, huyết áp ổn định hơn trong và sau mỗi ca lọc máu. Việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng tốt hơn trước, giúp chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt".

Song song với phát triển kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh. Hệ thống hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương được triển khai thường xuyên, giúp đội ngũ bác sĩ tiếp cận nhanh với các phác đồ điều trị mới, đồng thời nâng cao khả năng xử lý những ca bệnh khó. Thông qua hệ thống Telemedicine, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng đã được hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu và ngoại khoa. Điều này góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, giảm tỷ lệ chuyển tuyến và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Theo bác sĩ CKI Lê Văn Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, bệnh viện luôn xác định người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động. Vì vậy, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới phong cách phục vụ đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người bệnh. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với tuyến trên, đồng thời khuyến khích các khoa, phòng chủ động đăng ký và triển khai các kỹ thuật mới phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với đó là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tâm, thân thiện, góp phần tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương", bác sĩ Tuyên nói.

Bài và ảnh: Hà Phương