Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, những ngày qua, tập thể cán bộ, y, bác sỹ và các điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đã triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến thăm, khám sức miễn phí cho cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

Theo đó, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hoằng Thanh sẽ được thăm, khám sức khỏe một cách toàn diện, bao gồm: Đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp. Ngoài ra còn có các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt nhằm kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị những bệnh lý thường gặp ở tuổi già. Các xét nghiệm cơ bản như đường huyết, công thức máu, mỡ máu, xét nghiệm nước tiểu cũng sẽ được thực hiện để đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức siêu âm ổ bụng và tuyến giáp giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.

Hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, y, bác sỹ và các điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến.

Sau quá trình khám và xét nghiệm, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp, hướng dẫn cách phòng tránh các bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi. Tất cả các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tham gia chương trình đều được cấp phát thuốc miễn phí và một số loại thuốc bổ thông thường nhằm hỗ trợ điều trị, nâng cao sức khỏe.

Dự kiến có khoảng 1.000 đối tượng là các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hoằng Thanh được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí từ chương trình do Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tổ chức.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tri ân những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chương trình này cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tập thể cán bộ, y, bác sỹ và các điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Nguyễn Lương