Bệnh tay chân miệng gia tăng, các dịch bệnh khác cơ bản được kiểm soát

Ngày 14/4, theo báo cáo giám sát dịch tễ, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được kiểm soát, không ghi nhận ca tử vong. Tuy nhiên, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, cần được theo dõi chặt chẽ và có biện pháp phòng, chống kịp thời.

Gia tăng ca tay chân miệng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hiện có 40 bệnh nhân tay chân miệng đang điều trị. Đáng chú ý, trong số này có 1 bệnh nhi xuất hiện biến chứng viêm não, đang được theo dõi sát và điều trị tích cực. Các bác sĩ nhận định, mặc dù phần lớn ca bệnh ở mức độ nhẹ, song nguy cơ chuyển nặng vẫn có thể xảy ra nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 13/4, toàn tỉnh ghi nhận thêm 8 ca mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 307 ca, phân bố tại 101 xã, phường. Đây hiện là bệnh truyền nhiễm có số mắc cao nhất trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát các ổ dịch cục bộ tại cộng đồng, nhất là trong các trường mầm non, nhóm trẻ nếu không triển khai nghiêm các biện pháp phòng bệnh.

Đối với sốt xuất huyết Dengue, trong ngày ghi nhận 1 ca nghi mắc, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 25 ca tại 20 xã, phường. Các trường hợp mắc chủ yếu rải rác, chưa phát hiện ổ dịch tập trung. Các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được kiểm soát tốt, không ghi nhận ca tử vong.

Cũng theo thống kê, các bệnh như sốt phát ban nghi sởi, COVID-19, viêm não virus, viêm màng não do não mô cầu, bạch hầu... không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Lũy tích từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 77 ca sốt phát ban nghi sởi, 2 ca COVID-19 và 1 ca bạch hầu, tất cả đều được kiểm soát, không có trường hợp tử vong.

Cán bộ y tế giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại các điểm nguy cơ.

Ngành y tế nhận định, nhìn chung tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát, các ca bệnh xuất hiện rải rác, chưa hình thành ổ dịch lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, nắng nóng xen kẽ mưa ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng và sốt xuất huyết là hiện hữu.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Lê Hồng Sơn, cho biết: Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Điều đáng lo ngại là bệnh lây lan nhanh qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp, trong khi đối tượng mắc chủ yếu là trẻ nhỏ có sức đề kháng còn yếu. Nếu không kiểm soát tốt tại gia đình và trường học, nguy cơ bùng phát thành ổ dịch là rất lớn. Ngành y tế đã và đang chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng, khử khuẩn đồ chơi, bề mặt tiếp xúc; đồng thời theo dõi sức khỏe trẻ để kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. “Người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu của bệnh tay chân miệng như sốt, nổi ban, loét miệng. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Lê Hồng Sơn, khuyến cáo.

Tô Hà