Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Sau 3 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, sáng tạo và gắn kết, Hội Báo toàn quốc lần thứ 3-năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã bế mạc vào chiều 21/6 tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A Sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc.

Dự Lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, Hội nhà báo các cấp; các nhà báo lão thành và công chúng yêu mến báo chí.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Phát biểu tổng kết, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026, cho biết Hội Báo năm nay đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng cả nước.

Hội báo có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, từ Khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh” đến các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực và các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương ...

“Tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 phát biểu tổng kết Hội Báo.

Song song với hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ Hội Báo, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 với 11 phiên làm việc - bao gồm phiên toàn thể, phiên bế mạc cùng các phiên thảo luận chuyên sâu - đã diễn ra vô cùng chất lượng.

Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo cơ quan báo chí đã thẳng thắn trao đổi về các vấn đề nóng, mang tính thời sự của báo chí hiện nay như việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, ứng dụng và kiểm soát AI tại các tòa soạn... Các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 , hay lễ dâng hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi khẳng định, Hội Báo toàn quốc 2026 đã khép lại, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi người làm báo trong chặng đường phía trước.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ bế mạc.

Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với cả những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ tin tưởng, những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Trao giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc.

Trao giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Ban tổ chức đã bình chọn và quyết định: trao 9 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 17 giải Khuyến khích đối với giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc; trao 6 giải A, 11 giải B, 17 giải C, 12 giải Khuyến khích đối với giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đồng hành cùng Hội Báo toàn quốc 2026; trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2025.

Theo Báo Nhân Dân