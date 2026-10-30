Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tổng thống Trump hủy các cuộc vận động trực tiếp cuối tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 thông báo hủy các cuộc vận động tranh cử trực tiếp dự kiến diễn ra tại Kansas và Iowa vào cuối tuần này, thay vào đó sẽ tham gia vận động từ xa tại nhiều bang, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Ngày 29/10, Tổng thống Trump thông báo hủy các cuộc vận động tranh cử trực tiếp dự kiến diễn ra tại thành phố Salina, bang Kansas, ngày 31/10 và thành phố Dubuque, bang Iowa, ngày 1/11. Thay vào đó, ông sẽ tham gia các cuộc vận động qua điện thoại tại nhiều bang nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong những ngày cuối trước bầu cử.

Trả lời báo giới, ông Trump cho biết không cảm thấy cần thiết phải trực tiếp đến Kansas để vận động cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall, người đang cạnh tranh với ứng cử viên đảng Dân chủ Adam Hamilton. Ông nhận định ông Marshall đang có kết quả tốt và bày tỏ tin tưởng đảng Cộng hòa sẽ đạt kết quả tích cực trong ngày bầu cử.

Theo Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, việc chuyển sang hình thức vận động từ xa nhằm giúp Tổng thống tiếp cận cử tri tại nhiều bang hơn. Tổ chức MAGA Inc. – nhóm gây quỹ vận động tranh cử có liên hệ với ông Trump – cũng thông báo kế hoạch tổ chức các cuộc vận động qua điện thoại tại ít nhất 19 bang.

Kể từ ngày 1/10, ông Trump đã tham gia 25 cuộc vận động tại 19 bang. Dù hủy hai sự kiện cuối tuần, ông vẫn dự kiến đến bang Florida ngày 30/10 để tiếp tục hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa.

Ở phía đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đang thực hiện các hoạt động vận động tại bang Georgia, sau khi tham gia chiến dịch tại ít nhất 7 bang. Tại một diễn đàn của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) ở Atlanta, bà kêu gọi cử tri sử dụng lá phiếu để tạo đối trọng với chính quyền Tổng thống Trump. Trong khi đó, các ứng cử viên Dân chủ tại bang Ohio tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, tiền lương và những khó khăn kinh tế mà người dân đang đối mặt. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục duy trì thế đa số mong manh tại cả Thượng viện và Hạ viện hay không.

Bích Hồng