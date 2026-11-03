Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump thừa nhận thế khó của đảng Cộng hòa

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Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3/11 (theo giờ địa phương), quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Các dự báo cho thấy đảng Dân chủ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện vẫn khó đoán định. Trong bài phát biểu vận động cuối cùng trước ngày bầu cử, Tổng thống Trump chỉ trích các ứng cử viên đối lập, song cũng thừa nhận những khó khăn mà đảng Cộng hòa có thể phải đối mặt.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa lúc 5h ngày 3/11 (giờ miền Đông nước Mỹ) tại một số khu vực thuộc bang Vermont. Các địa phương khác lần lượt tiến hành bỏ phiếu, với công tác kiểm phiếu bắt đầu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Cuộc bầu cử lần này quyết định toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện, chức thống đốc tại 36 bang cùng các cơ quan lập pháp bang.

Theo các dự báo, đảng Dân chủ có thể giành từ 230-240 ghế tại Hạ viện, qua đó giành lại quyền kiểm soát cơ quan này từ đảng Cộng hòa. Nếu đạt được mục tiêu trên, phe Dân chủ sẽ có thêm lợi thế trong việc giám sát chính quyền Tổng thống Trump thông qua hoạt động lập pháp, tổ chức các phiên điều trần và tiến hành điều tra.

Trong khi đó, cục diện tại Thượng viện được đánh giá khó dự đoán hơn. Hiện đảng Cộng hòa nắm giữ 53 ghế, còn đảng Dân chủ có 47 ghế. Trong số 35 ghế được đưa ra bầu lại lần này, có 22 ghế thuộc về các thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa và 13 ghế của đảng Dân chủ. Để giành đa số, đảng Dân chủ cần bảo vệ các ghế hiện có và giành thêm ít nhất 4 ghế. Trường hợp hai đảng cùng nắm giữ 50 ghế, Phó Tổng thống JD Vance sẽ có lá phiếu quyết định tại Thượng viện.

Trong bối cảnh cuộc đua được dự báo gay gắt, Tổng thống Trump ngày 2/11 đã có bài phát biểu vận động cuối cùng trước ngày bầu cử, tập trung chỉ trích các ứng cử viên đảng Dân chủ. Phát biểu trước những người ủng hộ tại khu vực hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, ông Trump gọi cuộc bầu cử lần này là sự kiện quan trọng nhất “trong cuộc đời chúng ta”, đồng thời mô tả các ứng cử viên đối lập là những người “cực đoan và nguy hiểm nhất” trong lịch sử nước Mỹ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận đảng Cộng hòa có thể gặp bất lợi, khi cho rằng các tổng thống đương nhiệm thường không đạt kết quả thuận lợi trong bầu cử giữa nhiệm kỳ, bất kể thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Ông Trump cho biết đảng Cộng hòa đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong cuộc đua lần này.

Phản ứng trước những phát biểu trên, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi thông điệp vận động cuối cùng của ông Trump là “đáng thất vọng”, đồng thời chỉ trích chính sách của chính quyền hiện nay liên quan đến xung đột với Iran, tình trạng tham nhũng và lạm phát.

Thanh Hằng