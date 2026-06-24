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Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Hải Chuyền (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tam Chung vừa phối hợp với Công an xã Tam Chung bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tam Chung vừa phối hợp với Công an xã Tam Chung bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật ma túy trong vụ bắt giữ đối tượng tại khu vực biên giới Tam Chung.

Vào lúc 00 giờ 20 phút ngày 21/6/2026, Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với Công an xã Tam Chung tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới. Tại khu vực cách mốc quốc giới 270 khoảng 100m về phía Việt Nam, thuộc địa phận bản Ón, xã Tam Chung, tổ tuần tra phát hiện đối tượng Vì Văn Bổng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại bản Ngà, xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng Vì Văn Bổng bị các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong lòng bàn tay trái của đối tượng có 1 bọc nilon, bên trong chứa 36 viên nén tròn dẹt màu hồng, đều có ký hiệu WY. Đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, có tổng khối lượng 3,741 gam.

Tổ công tác đã lập biên bản, dẫn giải đối tượng về đơn vị để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp Luật.

Hải Chuyền (CTV)

Từ khóa:

#Đồn biên phòng #xã Tam Chung #Phòng chống ma túy #Tuần tra

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