Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đoạt giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - 2025

Tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - 2025, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có 1 tác phẩm đoạt giải C, tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn và những đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo xứ Thanh đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo đó, phóng sự truyền hình “Niềm tin từ một hành trình đổi mới” của nhóm tác giả Minh Thuý, Lê Quang, Đình Hai, Tuấn Tú (Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa) đã xuất sắc đoạt giải C trong số 124 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - 2025

Phóng sự "Niềm tin từ một hành trình đổi mới” là câu chuyện về Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi. Là một trong những cán bộ xung phong công tác tại vùng núi cao, anh Đoàn Văn Trường đã mở đường thoát nghèo cho người dân, hướng dẫn người dân chuyển đổi số, làm du lịch... Những ngôi trường mới được đầu tư thêm cơ sở vật chất; bữa ăn bán trú của trẻ vùng cao ngày một đủ đầy hơn...

Những đổi thay đang thắp lên niềm tin, hy vọng ở nơi vùng cao này. Với phong cách giản dị, gần dân, gắn bó với Nhân dân, anh Đoàn Văn Trường trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng với dân, lặng thầm gieo niềm tin về hành trình đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - 2025 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21/6/2026 tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng. Sự kiện tôn vinh 124 tác phẩmxuất sắc nhất, bao gồm 12 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C và 36 Giải Khuyến khích.

Dương Ngân