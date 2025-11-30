Bão số 15 đổi hướng gây gió mạnh, di chuyển chậm, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão số 15 giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng Bắc Đông Bắc (lúc 22 giờ ngày 29/11 là hướng Bắc), gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 30/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo đến 4 giờ ngày 2/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 230km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3-5 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến đến 4 giờ ngày 3/12, bão trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 120km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-7 km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 30/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m, riêng vùng gần tâm bão cao 6-8m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

