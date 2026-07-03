Bão số 1 cách Bạch Long Vĩ 320km, dự báo các tác động của bão

Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất to, có nơi trên 500mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông; ngay trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo tác động của bão

Tác động đối với hoạt động trên biển

Khu vực chịu tác động: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ đêm 03/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Tác động đối với khu vực đất liền ven biển

Khu vực chịu tác động: Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.

Nguy cơ: Từ chiều 04/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Tác động do mưa lớn

Khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Nguy cơ: Từ đêm 03/7 đến hết ngày 05/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm:

- Tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển;

- Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố;

- Các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp;

- Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất;

- Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nguồn: https://vtv.vn/bao-so-1-cach-bach-long-vi-320km-dong-bac-bo-co-noi-mua-tren-500mm-100260703180926847.htm