Bảo đảm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng chi phí y tế. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí từ Chương trình “CAREME - Yêu lấy mình”.

Những năm gần đây, mô hình bệnh tật tại Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng đang có sự chuyển dịch rõ nét với sự gia tăng nhanh của các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh thận mạn... Đây đều là những bệnh lý diễn biến âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị mà còn khiến chi phí khám, chữa bệnh tăng cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình.

Từ thực tế trên, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu hướng tới mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe chủ động và toàn diện ngay từ cộng đồng.

Giữa tháng 6 vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm để tham gia Chương trình “CAREME - Yêu lấy mình”. Tại đây, người dân được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm và sàng lọc các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch, bệnh thận mạn, đái tháo đường, tăng huyết áp và các rối loạn chuyển hóa. Đây là nhóm bệnh không lây nhiễm đang gia tăng nhanh trong cộng đồng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Thông qua hoạt động khám sàng lọc, nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường đã được phát hiện sớm để tư vấn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến chuyên khoa kịp thời.

Bà Lê Thị Sáu, khu phố Quang Trung 2, phường Hạc Thành chia sẻ: “Tôi rất vui khi Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến sức khỏe người dân. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần rất thiết thực, giúp người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện bệnh sớm để điều trị hiệu quả hơn”.

Không chỉ tại tuyến tỉnh, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Thanh Hóa cũng đã chủ động triển khai các chương trình khám, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân. Tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, các đợt khám sức khỏe cho người cao tuổi được tổ chức thường xuyên với các nội dung như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn sử dụng thuốc, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn cho biết, thông qua các đợt khám sàng lọc tại cộng đồng, đơn vị đã phát hiện nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm khác để quản lý, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành y tế Thanh Hóa đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2026. Một trong những điểm nhấn quan trọng của kế hoạch là xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất trên toàn tỉnh, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia. Đây sẽ là nền tảng để quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và thuận lợi ngay từ tuyến cơ sở.

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh, việc khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Khi được triển khai đồng bộ, chương trình không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở mà còn tạo điều kiện để ngành y tế chủ động quản lý sức khỏe cộng đồng, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh tật...

Song hành với hoạt động khám sức khỏe định kỳ, Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất không chỉ phục vụ quản lý sức khỏe cá nhân mà còn giúp ngành y tế phân tích tình hình sức khỏe cộng đồng, dự báo nguy cơ dịch bệnh và xây dựng các chính sách chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm dân cư.

Có thể khẳng định, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026 không chỉ là một chính sách an sinh xã hội mà còn là bước đột phá trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Chủ trương này góp phần nâng cao chất lượng dân số, tăng tuổi thọ, giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng ngay từ tuyến cơ sở. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tô Hà