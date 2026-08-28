Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, sinh hoạt của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ xảy ra tai nạn và những tình huống cấp cứu đột xuất. Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án.

Nhân lực và phương tiện tại khu vực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được tăng cường, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ được triển khai từ sớm. Là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh, thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn người bệnh và các trường hợp cấp cứu từ nhiều địa phương chuyển đến, việc bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt trong những ngày nghỉ luôn được bệnh viện đặc biệt quan tâm.

TS.BS Phạm Phước Sung, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết: “Bệnh viện đã chủ động các điều kiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong dịp lễ; tổ chức phân công trực 4 cấp theo quy định, bảo đảm lực lượng chuyên môn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nhân lực và phương tiện tại khu vực cấp cứu được tăng cường để tiếp nhận và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh”.

Các khoa, phòng của bệnh viện cũng chủ động rà soát, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong những ngày nghỉ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, phương án trực và bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị người bệnh đã được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

BSCKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Bệnh viện đã phân công lực lượng trực, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người bệnh trong suốt những ngày nghỉ. Đặc biệt, đơn vị chủ động phương án ứng phó với các trường hợp tai nạn, chấn thương có thể gia tăng”.

Bên cạnh công tác tiếp nhận người bệnh mới và cấp cứu, việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng được bệnh viện duy trì thường xuyên. Các khoa điều trị bố trí nhân lực trực theo quy định, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của người bệnh, kịp thời phát hiện và xử trí những diễn biến bất thường.

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung xây dựng phương án bảo đảm không để gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Cùng với sự chủ động của các bệnh viện, ngành y tế cũng tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thường trực, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các tình huống cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, duy trì lối sống hợp lý và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khi xảy ra tình huống cấp cứu hoặc có biểu hiện sức khỏe bất thường, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Tô Hà