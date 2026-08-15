Bản tin Thời sự tối 15/8/2026: Lực lượng cán bộ thôn, bản chủ động trong công việc, nỗ lực thích ứng sau sáp nhập

Đẩy mạnh số hóa công tác văn thư, lưu trữ Thời sự 12:26 14/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/8, Đoàn công tác Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,...

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới Thời sự 11:51 14/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm...

Triển khai quy định pháp luật về điện lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh điện Thời sự 11:45 14/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/8, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các quy định pháp luật về điện lực; ứng dụng khoa học, công nghệ, hiện đại hóa hệ thống đo đếm, đẩy mạnh sử dụng công tơ điện tử và chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh điện.