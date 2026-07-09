Ban hành quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 273/2026/NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định cụ thể về quản lý hải quan, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2026.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nghị định áp dụng đối với người xuất cảnh, quá cảnh, nhập cảnh; đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế; hành khách trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam; doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; cơ quan hải quan, công chức hải quan cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Nghị định, chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế; chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Đối với thuốc lá, xì gà, rượu và bia bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành trước khi bày bán hoặc trước khi giao cho người mua trong trường hợp hàng được xuất trực tiếp từ kho chứa hàng miễn thuế.

Nghị định cũng quy định cụ thể về đối tượng được mua hàng miễn thuế, định lượng hàng hóa được mua, đồng tiền sử dụng trong giao dịch và nguyên tắc quản lý, giám sát đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Đáng chú ý, trường hợp thông tin của người mua đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì không phải xuất trình bản giấy đối với các giấy tờ đã được số hóa, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.

Xem toàn văn Nghị định số 273/2026/NĐ-CP tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)