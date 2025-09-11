Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phê duyệt danh mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý (do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và mưa sau bão năm 2025).

Danh mục công trình: Khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) và mưa sau bão năm 2025.

Theo đó, công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và mưa sau bão năm 2025 do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, nhằm xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được liên tục, thông suốt, êm thuận và an toàn; bảo đảm an toàn công trình.

Địa điểm thực hiện trên địa bàn các xã Hồi Xuân, Cẩm Tú, Quý Lương, Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Công trình dự kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2025. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,53 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê duyệt danh mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ 15, 15C và 16; đường tỉnh 519B, 521, 523B và đường Tuần tra Biên giới với kinh phí thực hiện khoảng 6,64 tỷ đồng.

NM