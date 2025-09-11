Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phê duyệt danh mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý (do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và mưa sau bão năm 2025).

Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phê duyệt danh mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý (do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và mưa sau bão năm 2025).

Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Danh mục công trình: Khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) và mưa sau bão năm 2025.

Theo đó, công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và mưa sau bão năm 2025 do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, nhằm xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được liên tục, thông suốt, êm thuận và an toàn; bảo đảm an toàn công trình.

Địa điểm thực hiện trên địa bàn các xã Hồi Xuân, Cẩm Tú, Quý Lương, Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Công trình dự kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2025. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,53 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê duyệt danh mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ 15, 15C và 16; đường tỉnh 519B, 521, 523B và đường Tuần tra Biên giới với kinh phí thực hiện khoảng 6,64 tỷ đồng.

NM

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Khắc phục hậu quả #Chủ tịch UBND tỉnh #Phòng chống #xây dựng #Quốc lộ #Giao thông #Xử lý #xã Hồi Xuân #Bão số 3

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện...
Vươn mình ra biển lớn: Việt Nam đi đầu trong đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa

Vươn mình ra biển lớn: Việt Nam đi đầu trong đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa

Đời sống - Xã hội
Thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương và Việt Nam xác định phát triển kinh tế biển xanh là một trong những động lực chiến lược. Trong bối cảnh đó, quản lý tổng hợp biển và đại dương không chỉ tạo sự thống nhất, mà còn là trụ cột chiến lược, giúp Việt Nam khai thác bền vững tiềm...
Cảnh báo tiến độ chậm, Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút đồng bộ dữ liệu cán bộ

Cảnh báo tiến độ chậm, Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút đồng bộ dữ liệu cán bộ

Đời sống - Xã hội
Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long