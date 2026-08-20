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Thông tin về Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Trước kiến nghị của doanh nghiệp, Nhân dân về thay đổi phương án thi công Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến, chiều 20/8, UBND các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến đã tổ chức hội nghị thông tin chi tiết về việc triển khai dự án trên địa bàn 2 xã.

Thông tin về Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến

Trước kiến nghị của doanh nghiệp, Nhân dân về thay đổi phương án thi công Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến, chiều 20/8, UBND các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến đã tổ chức hội nghị thông tin chi tiết về việc triển khai dự án trên địa bàn 2 xã.

Thông tin về Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến

Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến đang được triển khai thi công

Thông tin về dự án, đơn vị tư vấn thiết kế và lãnh đạo 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh cho biết, Dự án công trình kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến đang được triển khai với tổng mức đầu tư trên 430 tỷ đồng. Dự án phải đáp ứng bảo vệ bờ biển, hỗ trợ phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Thông tin về Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến

Đơn vị tư vấn thiết kế thông tin về dự án

Trong giai đoạn 1 của dự án sẽ triển khai xây dựng công trình kè bờ biển, ưu tiên bảo vệ bờ cao gồm hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng phía sau công trình. Các hạng mục công trình được thiết kế đảm bảo công năng giảm lưu lượng tràn, tối ưu khả năng tiếp cận của du khách với bãi biển và có khả năng giúp bãi biển tự bồi.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027. Theo tính toán, sau khi công trình hoàn thành sẽ giảm thiểu tình trạng cát bị cuốn trôi từ khoảng 144 nghìn m3 mỗi năm hiện nay xuống còn không đáng kể trong tương lai.

Để phát huy cao nhất hiệu quả bảo vệ bờ biển, trong tương lai cần xây dựng công trình kè ngầm ngoài biển ở khoảng cách bờ phù hợp.

Thông tin về Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến

Lãnh đạo các xã, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm kịp thời của tỉnh trong việc đầu tư Dự án kè bảo vệ bờ biển Hải Tiến; tuy nhiên, quá trình triển khai cần quan tâm giải pháp bảo vệ bãi cát tự nhiên là yếu tố quan trọng của một khu du lịch biển.

Lãnh đạo các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh cũng đã cung cấp thêm những thông tin, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền mà các doanh nghiệp quan tâm kiến nghị, đề xuất.

Đình Hà

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